مواصفات Oppo A17 تسريبات ومفاجآت الهاتف الجديد

مواصفات Oppo A17 هو هاتف ذكي أنيق ومتطور، بسعة تخزين 64 جيجابايت كما انه يتميز بوجود بطارية مميزة تقدر 5000 مللي أمبير في الساعة ، وهو موثوق به ويبدو جيدًا يمكن تفسير التسريبات حول هاتف Oppo A17 الجديد من خلال ميزات جديدة أخرى منها بعضها مثل عمر البطارية، ,يعد Oppo A17 هاتفًا متطورًا يعيد إنشاء تجربة غير مسبوقة ,يحتوي الجهاز على شاشة HD + LCD مقاس 6.18 بوصة ودقة 1920 × 720 بكسل لتقديم أفضل حياة واقعية ممكنة. كما تشتمل على مستشعر بصمة الإصبع في الشاشة ، والذي يوفر تحكمًا كاملاً في أمان البيانات الشخصية.

مواصفات Oppo A17

سيحتفظ هاتف Oppo A17 الجديد بنفس التصميم ، مع شاشة مسطحة مقاس 6.2 بوصة وإطار نحيف إلى حد ما ، على الأقل من الأمام. سيوفر الجزء الخلفي كاميرات مزدوجة ومستشعر بصمات الأصابع وآلية انزلاق للوصول إلى حجرة بطاقات SIM. من الداخل ، من المحتمل أن تحمل إحدى شرائح Qualcomm Snapdragon 710 أو MediaTek Helio P60.

سيحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجا بايت ومعالج Snapdragon 545 وكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 ميجا بكسل + 20 ميجا بكسل وذاكرة تخزين داخلية 8 جيجا بايت

سيتم تشغيل هاتف Oppo A17 بواسطة معالج MediaTek Helio G35، والذي يعد خطوة كبيرة عن مجموعة شرائح Helio P60 السابقة ويساعده على التفوق على Vivo NEX ZR من حيث الأداء. كما أن لديها ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت مقارنة بـ 3 جيجابايت. تبلغ مساحة التخزين على اللوحة 64 جيجا بايت مع دعم لبطاقات microSD لتوفير مساحة إضافية.

يتمتع هاتف Oppo A17 بتصميم أنيق وأنيق ، بمجموعة متنوعة من الألوان: الأزرق والرمادي والأصفر. إنه مصمم أيضًا ليمنحك ميزات رائعة مثل مضخم صوت قوي وجهاز استقبال aptX HD Bluetooth.

تسريب جوال Oppo A17

وفقًا لتقرير صادر عن MySmartPrice، ظهر OPPO A17 في قاعدة بيانات FCC مع رقم الطراز CPH2477 من المتوقع أن يحتوي الجهاز على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير ودعم الشحن بقوة 10 وات، كما تم التأكيد على أن الجهاز سيعمل بنظام Android 12 خارج الصندوق من المفترض أن يعمل الجهاز مع ColorOS 12.توضح القائمة أن OPPO A17 سيدعم 2.4 جيجا هرتز و 5.0 جيجا هرتز WiFi لا تزال التفاصيل حول OPPO A17 محدودة للغاية من المحتمل أن تظهر المزيد من المعلومات حول مواصفاتها وميزاتها قريبًا في غضون ذلك، دعنا نلقي نظرة على مواصفات OPPO A16 للحصول على فكرة أفضل عما يمكن توقعه من خليفته