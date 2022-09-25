نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا .. سعر ايفون 14 برو max في الكويت وأهم مواصفات iPhone 14 Pro في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد إعلان شركة آبل عن طرح هاتف آيفون 14 برو max الجديد الذي من المؤكد أن يتم طرحه في الأسواق بشكل رسمي في ١٦ من شهر سبتمبر الجاري، وجاء ذلك في مؤتمر عقدته شركة ابل للإعلان عن آخر إصدار من هواتف آيفون، في هذا المقال سوف نتحدث عن سعر ايفون 14 برو max في الكويت وأهم مميزات ومزايا هاتف آيفون برو ماكس 14 الجديد تابعوا معنا.

مواصفات هاتف ايفون 14 برو MAX

نستعرض تفصيلا مواصفات وسعر ايفون 14 برو ماكس حيث قامت الشركة بتعزيز هاتف ايفون 14 برو MAX الجديد بخاصية NFC، وزودت الهاتف بخاصية تعمل على الشريحة المدمجة، حيث تتيح تفعيله دون الحاجة إلى شراء شريحة تقليدية، وقبل أن نستعرض سعر ايفون 14 برو max في الكويت نوضح مواصفات الجهاز.

حيث أن أبعاد الهاتف يصل 160.7×77.6×7.85، ويزن الهاتف ٢٤٠ جرام، وسطح الهاتف الخلفي مصنوع من الزجاج المركب، بالإضافة إلى فريم معدن ستانلس ستيل.

ويأتي الهاتف ضد الماء والغبار وذلك بشهادة IP68، وشاشة الهاتف تأتي بشكل مميز وجديد، ومساحة الهاتف 6.7 إنش بدقة 1290×2796 بكسل، ومعدل الكثافة 460 بكسل، يتميز بسماعات خارجية قوية للغاية من أعلى أنواع السماعات وتعرف بسماعات الاستريو، يحتوي الهاتف على ميكروفون قوي يعمل على عزل الضوضاء، يحتوي الهاتف على ٦كاميرات، اثنين في الأمام و ٤ كاميرات في الخلف، سعة بطارية الهاتف ٣٠٠٠ أمبير، وتتحمل البطارية عدم الشحن لفترات طويلة، وتتسم بخاصية الشحن السريع، كاميرا السيلفي للهاتف تصل بدقة ١٢ ميجا بكسل.

مزايا هاتف ايفون 14 برو MAX

يحتوي هاتف آيفون برو ماكس 14على مزايا كثيرة مما جعل العديد من الكويتين يبحثون عن سعر ايفون 14 برو max في الكويت ومن أهمها:

يحتوي الهاتف على الإصدارات الحديثة من البلوتوث.

يعمل الهاتف بخاصية شبكة واي فاي بجودة عالية وقوية للغاية.

يعد هاتف آيفون برو ماكس من الهواتف الذكية وتعمل على مقاومة الغاز.

الإصدار يتوفر بذاكرة ٦٤، ١٢٨، ٢٥٦، ٥١٢ جيجا بايت.

يدعم شبكة 5G للاتصال.

يأتى الهاتف مقاوم للأتربة.

جهاز آيفون 14 الجديد

اسم الهاتف آيفون برو ماكس 14.

الشركة المصنعة شركة أبل.

ألوان الهاتف له عدة ألوان منها أبيض و ذهبي واخضر واسود وازرق واحمر.

تاريخ إصدار هاتف آيفون برو ماكس 14 في الأسواق من المتوقع في شهر سبتمبر ٢٠٢٢.

سعر هاتف ايفون 14 برو MAX في الكويت

يتم طرح هاتف ايفون 14 برو MAX في الأسواق، بأسعار مختلفة، ويبلغ سعر هاتف آيفون برو ماكس 14 الجديد في الكويت ٤٥٠ دينار كويتي وذلك للنسخة 256، أما بالنسبة للنسخة 512، فتكون بسعر 530 دينار كويتي، ويمكنكم معرفة سعر ايفون 14 برو max في الكويت ومعرفة الفارق بين الجهازين.