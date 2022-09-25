نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد كراميش وطيور الجنة 2022 الجديد للأطفال على النايل سات بجودة عالية HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تردد كراميش وطيور الجنة 2022 من اكثر الموضوعات بحثا علي مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وذلك لرغبة الامهات واولياء الامور في متابعة اطفالهم هذة القنوات، ويقوم اولياء الامور بالبحث عن تردد قناة كراميش وطيور الجنة علي القمر الصناعي النايل سات سواء كانت باللغة العربية او الانجليزية، تابعونا من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني نقدم لكم في الفقرات التالية تردد قناتي كراميش وطيور الجنة للاطفال على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية HD، ونبذة عن تاريخ كل من القناتين.

تردد كراميش وطيور الجنة 2022

بعد ان حقق تردد كراميش وطيور الجنة 2022 نسبة بحث مرتفعة عبر محرك البحث جوجل تم اتاحة تردد قناة كرايش وقنوات طير الجنة على محركات البحث المختلفة ، حيث يمكن ضبط وتحميل قناة كراميش الجديدة 2022 من خلال القمر الصناعي نايل سات وذلك عن طريق ضبط التردد التالي:

تردد القناة 11643 الاستقطاب افقي معدل التميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3\4

وبالنسبة لقناة طيور الجنة فيمكن تحميلها على اجهزة الريسيفر الخاصة بكم عن طريق ضبط التردد التالي:

تردد القناة 11369 الاستقطال عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطا 6\5

نبذة عن قناة كراميش للاطفال

بدات قناة كراميش فى 15 فبراير 2009 في الاردن وتختص قناة كراميش بتقديم محتوي الاطفال وتقديم المعلومات الثقافية والنصائح الاجتماعية مثل المحافظة علي النظافة واداب الطعام، وايضا تختص في تقديم الدروس الدينية للاطفال وتشتهر ايضا قناة كراميش بتقديمها للبرامج التربوية.

نبذة عن قناة طيور الجنة بيبى

انشئت قناة طيور الجنة فى عام 2008 فى الاردن ولكن يتم بثها من دولة البحرين تحت اشراف خالد مقداد تخصصت قنوات طيور الجنة في الاغاني والاناشيد للاطفال، وتتميز قناة طيور الجنة برامجها حيث يكون مقدمين هذة البرامج من الاطفال وذلك لتسهيل المخاطبة للاطفال، وتدعو قناة طيور الجنة لروح الصداقة والروح العائلية حيث عائلة مقداد المتواجدة علي القناة والمكونة من عصومى ووليد وجني وجاد واياد وسند، وهم اولاد خالد مقداد مشرف قنوات طيور الجنة وزوجتة مروة وفي الفترة الاخيرة انضمت اليهم نور زوجة الوليد.