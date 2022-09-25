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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استبدل هاتفك القديم بـ أيفون 14 …تعرف على أهم عروض جرير 2022 في المقال التالي
استبدل هاتفك القديم ب آيفون 14 عرض أطلقته مكتبة جرير ضمن عروضها لليوم الوطني 92 حيث أنها من أكبر المكاتب في المملكة العربية السعودية لبيع المستلزمات المدرسية، كما أنها تمتلك متجر لبيع الأجهزة الذكية وجميع متعلقاتها.
تفاصيل عرض مكتبة جرير ايفون 14
أعلنت مكتبة جرير بأنه يُمكن استبدال الهاتف القديم بهاتف آيفون 14 تزامنًا مع احتفالها باليوم الوطني 92 للمملكة، وذلك عبر الحجز إلكترونيًا والاطلاع على شروط الاستبدال التي حددتها المكتبة وبالفعل بدأ العرض ويستمر حتى يوم 25 سبتمبر 2022.
شروط استبدال آيفون 14 مكتبة جرير
حددت مكتبة جرير شروط استبدال الهاتف القديم بهاتف آيفون 14 من خلال الآتي ذكره :-
- مُعاينة الهاتف القديم وفحصه لمعرفة إذا ما كان تتوافر به شروط الاستبدال أو لا.
- يتم الاستبدال بواحد من الهواتف الآتية (iPhone 11، iPhone 12- 12 Mini، iPhone 13 و iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro MAX.
- إمكانية استبدال الجهاز فقط بدون إحضار العبوة الخاصة به ومتعلقاته.
- يتم دفع مبلغ على الجهاز القديم للحصول على ايفون 14.
- يُمكن لكل عميل استبدال ثلاثة أجهزة طوال فترة العرض.
- العرض خاص بالأجهزة الذكية فقط ولا يتم استبدال الأجهزة دون ذلك.
- لا يُمكن للعميل استرجاع هاتفه القديم أو الحصول على المبلغ المدفوع.
- لا تتم الموافقة على أي جهاز غير مطابق بمواصفات وشروط المكتبة.
- حال اكتشاف عيب في الجهاز الجديد يتم الاتصال على المكتبة واستبداله بهاتف آخر.
عروض جرير 2022 على الجوالات
عرضت مكتبة جرير عدد كبير من الأجهزة بأسعار تنافسية بمناسبة العيد الوطني 92 وفيما يلي نذكر أبرزها :-
- هاتف أيفون 14 بسعر 3799 ريال سعودي.
- هاتف ايفون 14 بلس بسعر 4699 ريال سعودي.
- بانزر جلاس 3*1 للأجهزة الذكية.
- هاتف هواوي بي 50 بوكيت بسعر 4,699 ريال سعودي.
- هاتف هواوي بي 50 برو بسعر 2,899 ريال سعودي.
- موتورولا Edge 30 Ultra، سعة 256 جيجابايت بسعر 3,099 ريال سعودي.
- سامسونج جالكسي زد فليب 3سعة 256 جيجابايت8 جيجابايت بسعر 2,899 ريال سعودي.
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