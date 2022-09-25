استبدل هاتفك القديم بـ أيفون 14 …تعرف على أهم عروض جرير 2022

استبدل هاتفك القديم ب آيفون 14 عرض أطلقته مكتبة جرير ضمن عروضها لليوم الوطني 92 حيث أنها من أكبر المكاتب في المملكة العربية السعودية لبيع المستلزمات المدرسية، كما أنها تمتلك متجر لبيع الأجهزة الذكية وجميع متعلقاتها.

تفاصيل عرض مكتبة جرير ايفون 14

أعلنت مكتبة جرير بأنه يُمكن استبدال الهاتف القديم بهاتف آيفون 14 تزامنًا مع احتفالها باليوم الوطني 92 للمملكة، وذلك عبر الحجز إلكترونيًا والاطلاع على شروط الاستبدال التي حددتها المكتبة وبالفعل بدأ العرض ويستمر حتى يوم 25 سبتمبر 2022.

شروط استبدال آيفون 14 مكتبة جرير

حددت مكتبة جرير شروط استبدال الهاتف القديم بهاتف آيفون 14 من خلال الآتي ذكره :-

مُعاينة الهاتف القديم وفحصه لمعرفة إذا ما كان تتوافر به شروط الاستبدال أو لا.

يتم الاستبدال بواحد من الهواتف الآتية (iPhone 11، iPhone 12- 12 Mini، iPhone 13 و iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro MAX.

إمكانية استبدال الجهاز فقط بدون إحضار العبوة الخاصة به ومتعلقاته.

يتم دفع مبلغ على الجهاز القديم للحصول على ايفون 14.

يُمكن لكل عميل استبدال ثلاثة أجهزة طوال فترة العرض.

العرض خاص بالأجهزة الذكية فقط ولا يتم استبدال الأجهزة دون ذلك.

لا يُمكن للعميل استرجاع هاتفه القديم أو الحصول على المبلغ المدفوع.

لا تتم الموافقة على أي جهاز غير مطابق بمواصفات وشروط المكتبة.

حال اكتشاف عيب في الجهاز الجديد يتم الاتصال على المكتبة واستبداله بهاتف آخر.

عروض جرير 2022 على الجوالات

عرضت مكتبة جرير عدد كبير من الأجهزة بأسعار تنافسية بمناسبة العيد الوطني 92 وفيما يلي نذكر أبرزها :-