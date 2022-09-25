بدون تشويش.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 Toyour Aljana شاهد احدث اغاني الاطفال والبرامج المميزة لطفلك

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022، نوفر لك احدث واقوي تردد للقناة من أجل أن تستمتع و تشاهد احدث اغاني الاطفال والبرامج المميزة لطفلك، حيث تعد قناة طيور الجنة من القنوات المحببة لدى الاطفال، وذلك لانها تقدم محتوى تعليمى ودينى للاطفال وتعليمهم كيفية الصلاة والصوم وتعاليم الخلق الاسلامى، بالاضافة الى انها تعلمهم طريقة الكتابة والنطق بالغة العربية واللغة الانجليزية، كذلك تضم القناة باقة مميزة من النجوم الصغار والكبار الذين ارتبطت اسمائهم بالقناة وارتبطت ذكريات الطفولة للعديد من أطفال الوطن العربي بهم.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022

تعد قناة طيور الجنة واحدة من أشهر قنوات الاطفال في الوطن العربي، وهي ملك لرجل الاعمال الكويتي خالد مقداد، والذي يدير القناة بواسطة مشاركة أبناءة الوليد مقداد وخالد مقداد الذين أصبحوا أكثر شهرة الان، بالإضافة إلي مشاركات من جني مقداد ابنة خالد مقداد صاحب القناة وبعض المشاركات لزوجتة، الأمر لا يتوقف علي نطاق الأسرة فقط بل يشارك في تقديم البرامج الغنائية والبرامج التعليمية المميزة التي توفرها القناة باقة من اروع المغنين والأطفال والشباب في الوطن العربي، لا سيما أن هدف القناة الأولى تعليمي ترفيهي ثقافي.

قناة طيور الجنة 2022

هذا ونشير إلي أنه تم انطلاق قناة طيور الجنة المخصصة للاطفال عام 2008 على القمر نايل سات، حيث ان القناة ترسل المحتوى التعليمى والغنائى للاطفال على مدار 24 ساعة، وهي مجانية تمام ودون رسوم اشتراك شهري او سنوي، فقط اضبط تردد القناة حتي تستمتع بكافة البرامج المقدمة مجانا من خلال شاشة التلفزيون، علما بأن محتوي القناة والفواصل الإعلانية مراقبة جيدا، الأمر الذي يجعل القناة واحدة ضمن القنوات المفضلة لدي الآباء والأمهات، خاصة بعد انتشار العديد من الفواصل الإعلانية غير اللائقة علي بعض القنوات الأخري، واخيرا يمكن ضبط تردد قناة طيور الجنة بأكثر من تردد حيث انها تتواجد على 3 اقمار وهما نايل سات وهوت بيرد و سهيل سات.

تردد قناة طيور الجنة على القمر نايل سات

اليكم متابعينا الكرام في جميع الدول العربية تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات، والتي تنقل لكم الإشارة دون أي تشويش في الصورة لو ذبذبة في الصوت