نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة 2022 الجديد على النايل سات HD لمتابعة أجمل برامج الأطفال في المقال التالي
يهتم العديد من أولياء الأمور في الوطن العربي بالبحث عن تردد قناة طيور الجنة 2022 على النايل سات، وذلك لكي يتم ضبطه على اجهزة الاستقبال الخاصة بهم واستقبال القناة بشكلها الجديد، وذلك عقب التحديث الجديد لتردد القناة والتطورات في عرض المحتوى من أجل الحصول على أعلى جودة ممكنة في انتاج البرامج على مستوى عرض الصوت والصورة، ونعرض لكم في موضوعنا البيانات الخاصة بالتحديث الجديد.
قناة طيور الجنة
وتعتبر قناة طيور الجنة من أول القنوات الفضائية في محتوى الأطفال، حيث يبحث الكثيرين عن تردد قناة طيور الجنة 2022، وذلك كونها تقدم محتوى مميز، ويعشقها المتابعين في جميع أنحاء الوطن العربي، وبجانب حرص السادة أولياء الأمور على تواجد القناة بشكل دائم في منازلهم وضبط القناة على أجهزة الاستقبال عند حدوث أي تحديث في التردد للقناة، وقامت إدارة القناة مؤخراً بتحديث التردد الخاص بها على مختلف الأقمار الصناعية.
تردد قناة طيور الجنة 2022
ولأن القناة تعد محل اهتمام الكثيرين في جميع أنهاء الوطن العربي فيمكن ضبط تردد قناة طيور الجنة 2022 عبر أجهزة الاستقبال وذلك لتنزيل التحديث الجديد من القناة للحصول على أعلى جودة ممكنة في نقل المحتوى والبرامج المعروضة والاستمتاع بأعلى جودة من الصوت والصورة، ولضبط القناة على اجهزة الاستقبال يتم من خلال الآتي:
- تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات
|تردد القناة
|11258
|معدل الترميز
|27500
|معدل الاستقطاب
|أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|جودة المشاهدة
|HD
وتعتبر قناة طيور الجنة هي قناة أردنية لعرض محتوى الأطفال والأسرة وتم إطلاقها يوم 25 يناير عام 2008م على يد مؤسسها خالد مقداد، لتقدم القناة محتوى برامجي مميز ومجموعة متنوعة من أفضل الأناشيد والبرامج التي تستهدف في محتواها الأطفال في مختلف أعمارهم، حيث تسعى القناة منذ بداية انطلاقها إلى بث القيم الأخلاقية في نفوس الأطفال بالوطن العربي، لتطلق بعدها قناة خاصة فقط للأطفال من عمر عام وهي قناة طيور بيبي، والتي حازت على اعجاب الملايين على مستوى الوطن العربي، لأنها تقوم بمخاطبة الأطفال في مثل هذا العمر، وأطلق مؤسس القناة أيضاً العديد من القنوات الأخرى الناطقة بالفرنسية والتركية.
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