التحديث الجديد.. طريقة تنزيل تحديث لعبة ببجي PUBG 2.2: NUSA

تحديث ببجي الجديد، قامت لعبة ببجي الشهيرة بإجراء تحديثات هامة على اللعبة جعلت الكثيرين يرغبون في عمل ابلود للعبة حتى الاستمتاع بتلك التحديثات الجديدة، وهي تسمى (تحديث خريطة نوسا) لإصدار لعبة PUBG Mobile رقم v2.2.0، وذلك باختلاف عملية تثبيت التحديث سواء كانت من خلال رابط بصيغة apk فقط بحجم متوسط وهو 1.05 جيجابايت، كما يمكن تثبيت التحديث من خلال ملفات apk + obb الكاملة، وسوف نعرض لكم التفاصيل فيما يلي.

التحديث الجديد للعبة ببجي PUBG 2.2: NUSA

في هذا التحديث حرصت الشركة المطورة للعبة على تغيير التحديثات من حيث المضمون والشكل، فقد تم إضافة عدة مميزات في هذا التحديث، وذلك بناءً على ما قد تم التصريح به، ومن أهمها الآتي:

من المتوقع أن العديد من التحسينات الرائعة المتعلقة بوضعية اللاعب بطل المعركة.

تتميز خريطة التحديث بأنه ذات حجم 1×1.

يحتوي التحديث شخصيتان جديدتان هما شخصية صوفيا ورايلي بجانب عدة أحداث خاصة بهما.

اللعبة بها عدة ألقاب جديدة مثل لقب السوبر ستار ولقبوستاروارت جارديان وكذلك لقب نوفيس جارديان وغيرهما.

كذلك داخل التحديث يوجد عدة أوضاع مختلفة هي وضع الهالوين الجديد الذي سوف يمنح ثيم الهالوين المميز.

تضم اللعبة عدة تحسينات داخل واجهة الاستخدام.

يمكن اختيار وضع معدات الجبهة الجديد.

كما يمكن للاعب تخزين المعدات وكافة العتاد داخل المركبات.

يوجد قوة إضافية يستفاد بها اللاعب عند الرمي.

كذلك يمكنه استخدام دراجة بخارية عن الرغبة تجربة القيادة في الجبال، كذلك يمكن قيادة الدراجة في الرمال.

نبذة عن لعبة ببجي موبايل وتحديثها

تمكنت اللعبة من حصد شهرة واسعة واحتلال مكانة كبيرة بين الكثير من الألعاب الإلكترونية الأخرى التي يتم تثبيتها على الموبايلات، وذلك منذ ما يزيد عن أربعة سنوات، حيث نالت اللعبة إعجاب الملايين من اللاعبين على مستوى كافة دول العالم، كما أنها تمكنت أن تكون اللعبة الأولى وسط باقي الألعاب التي تثبت على الهواتف الذكية، كما وتحرص الشركة المطورة للعبة وهي شركة Level Infinite على إجراء المزيد من التحديثات بشكل شهري، وذلك لجعل اللاعبين يستمتعون بتجربة لعب مميزة.

الجدير بالذكر انه قد حقق تحديث اللعبة الأخير وهو ببجي موبايل رقم 2.1 نجاحًا باهرًا وذلك خلال الشهر الماضي، أما في شهرنا الحالي فملايين اللاعبين العاشقين لهذه اللعبة ينتظرون بلهفة تحديث اللعبة الجديد رقم 2.2.