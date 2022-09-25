نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل تطبيقات لشحن شدات ببجي والحصول على أكثر من 500 شدة بضغطة واحدة في المقال التالي
افضل تطبيق شحن شدات ببجى، يفضل الكثير من المستخدمين استخدام التطبيقات من أجل شحن شدات ببجى بشكل مجاني خاصة فئة الأطفال الذي لا يملكون الكثير من المال، حيث تتمتع هذه التطبيقات بسهولة تحميلها واستخدامها وتقديم بعض المهام البسيطة التي يمكن لأي لاعب أن يقوم بها ومن خلالها تحصل على عدد من النقاط التي يمكنك تحويلها إلى شدات ببجى المجانية، لذلك نقدم لكم فى الأتي أفضل تطبيق شحن شدات ببجى .
أفضل تطبيقات لشحن شدات ببجي
تطبيق Google Opinion Rewards : من أفضل أنواع التطبيقات التي يمكن استخدامها لشحن شدات ببجى مجاناً هو تطبيق Google Opinion Rewards لأنه يتمتع بالكثير من الثقة والمصداقية حيث أنه تم إنشائه من قبل شركة جوجل العالمية، ويعتمد هذا التطبيق على قيام المستخدم بإنهاء بعض الطلبات التي يطلبها منك مقابل ربحك لشدات مجانية، ومن أجل استخدامه فى شحن شدات ببجى موبايل تتبع الخطوات التالية:
- قم بتحميل تطبيق Google Opinion Rewards على هاتفك.
- قم بالإجابة على جميع استطلاعات الرأي التي يقدمها لك التطبيق.
- قم بالإجابة على الأسئلة المطلوبة والمشاركة فى الاستبيانات.
- عند إنهاء كل مهمة تحصل على عدد من النقاط التي يجب أن تقوم بتجميعها حتى الوصول للحد الأدنى للدفع وبعد ذلك قم بتحويل تلك النقاط إلى شدات ببجى مجانية.
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هناك أربعة من المهام التي يطلبها منك التطبيق وعليك تنفيذها من أجل ربح النقاط المجانية، وهى:
- مشاهدة المقاطع الإعلانية القصيرة التي لا تزيد عن 30 ثانية، وبعد إنهاء كل فيديو تحصل على 5 نقاط.
- يطلب منك التطبيق القيام بلعب 3 من الألعاب من خلال الضغط على “Play Games” وعند الانتهاء من كل لعبة تحصل على عدد من النقاط يمكنك تحويلها إلى شدات مجانية.
- استخدام بعض التطبيقات على هاتفك وسوف تحصل على 5 نقاط على كل تطبيق والتي يمكنك مسحها بعد ذلك.
- ملء بعض الاستبيانات واستطلاعات الرأي من خلال كتابة رأيك والحصول على 5 نقاط على كل نموذج.
- يمكنك التجربة الآن والحصول على ألاف الشدات بسهولة ويسر.
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