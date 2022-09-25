أفضل تطبيقات لشحن شدات ببجي والحصول على أكثر من 500 شدة بضغطة واحدة

افضل تطبيق شحن شدات ببجى، يفضل الكثير من المستخدمين استخدام التطبيقات من أجل شحن شدات ببجى بشكل مجاني خاصة فئة الأطفال الذي لا يملكون الكثير من المال، حيث تتمتع هذه التطبيقات بسهولة تحميلها واستخدامها وتقديم بعض المهام البسيطة التي يمكن لأي لاعب أن يقوم بها ومن خلالها تحصل على عدد من النقاط التي يمكنك تحويلها إلى شدات ببجى المجانية، لذلك نقدم لكم فى الأتي أفضل تطبيق شحن شدات ببجى .

أفضل تطبيقات لشحن شدات ببجي

تطبيق Google Opinion Rewards : من أفضل أنواع التطبيقات التي يمكن استخدامها لشحن شدات ببجى مجاناً هو تطبيق Google Opinion Rewards لأنه يتمتع بالكثير من الثقة والمصداقية حيث أنه تم إنشائه من قبل شركة جوجل العالمية، ويعتمد هذا التطبيق على قيام المستخدم بإنهاء بعض الطلبات التي يطلبها منك مقابل ربحك لشدات مجانية، ومن أجل استخدامه فى شحن شدات ببجى موبايل تتبع الخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق Google Opinion Rewards على هاتفك.

قم بالإجابة على جميع استطلاعات الرأي التي يقدمها لك التطبيق.

قم بالإجابة على الأسئلة المطلوبة والمشاركة فى الاستبيانات.

عند إنهاء كل مهمة تحصل على عدد من النقاط التي يجب أن تقوم بتجميعها حتى الوصول للحد الأدنى للدفع وبعد ذلك قم بتحويل تلك النقاط إلى شدات ببجى مجانية.

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هناك أربعة من المهام التي يطلبها منك التطبيق وعليك تنفيذها من أجل ربح النقاط المجانية، وهى: