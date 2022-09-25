نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر جوال هواوي نوفا Y90 | مراجعة شاملة Huawei nova Y90 في المقال التالي
خلال شهر يونيو الماضي تم طرح جوال هواوي نوفا y90 ضمن الفئة المتوسطة، فقد تم طرحه بالأسواق بمواصفات قياسية على الرغم من سعره الاقتصادي فقد حققت الشركة المنتجة المعادلة الصعبة من خلال توفير عدد كبير من التقنيات الحديثة مقابل سعر يناسب كافة الفئات السعرية، فالجوال يمتلك بطارية ضخمة تصل قدرة الشحن السريع إلى 40 واط ففي خلال نصف ساعة فقط يتم شحنه إلى النصف مما يجعله مناسب للاستخدام الشاق على مدار اليوم بجانب جودة تصوير الكاميرا الخلفية والأمامية.
مواصفات جوال هواوي نوفا y90
نوضح فيما يلي المواصفات الأساسية لجوال Huawei nova Y90:
|نظام التشغيل
|أندرويد 11
|مواصفات الشاشة
|النوع:IPS LCD.
الحجم:6.7 بوصة.
نسبتها من حجم الجوال:89.1 ٪.
معدل تحديث: 90 هرتز.
دقة الشاشة:1080 × 2388 بكسل.
كثافة الشاشة: 391/ بوصة.
|مواصفات البطارية
|النوع:ليثيوم بوليمر.
الحجم:5000 مللي امبير.
قدرة الشحن السريع:40 واط.
|المواصفات الخارجية
|الأبعاد:163.3 × 74.7 × 8.4 ملم
الوزن:195 جرام
الألوان: أزرق، أسود وأخضر وأبيض.
|الذاكرة
|الداخلية:128 جيجابايت.
العشوائية:6 جيجابايت رام.
الخارجية: لا يدعم إدخال كارت ميموري.
|مواصفات معالج الجوال الرئيسي
|النوع:Qualcomm Snapdragon 680/ ثماني النواة.
دقة التصنيع:ستة نانومتر.
|مواصفات معالج الرسوميات
|النوع: Adreno 610.
|أجهزة الاستشعار
|بصمة الوجه.
بصمة الإصبع فوق زر الباور.
|الصوت
|منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.
مكبر صوت.
أهم مواصفات جوال Huawei nova Y90
الهاتف مزود بثلاث كاميرات خلفية الأولى دقتها تبلغ 50 ميجابكسل خاصة بالتصوير من زاوية عريضة بفتحة عدسة f/1.8، أما دقة الكاميرا الثانية 2 ميجابكسل وهي كاميرا ماكرو بفتحة عدسة f/2.4، أما الكاميرا الثالثة تبلغ دقتها 2 ميجابكسل خاصة بزاوية العمق بفتحة عدسة f/2.4، أما عن خصائص الكاميرا الخلفية فهي تدعم فلاش LED وبانوراما وخاصية HDR، أما عن جودة تصوير الفيديوهات [email protected]، كاميرا الجوال الأمامية تبلغ دقتها 8 ميجابكسل وجودة تصويرها للفيديوهات [email protected] وتدعم خاصية HDR.
سعر جوال هواوي نوفا y90
النسخة الوحيدة من الجوال تأتي بسعر 300 دولار أمريكي وهو ما يعادل سعر 1,125 ريال سعودي بأسواق المملكة العربية السعودية، أما في الأسواق المصرية يبلغ سعر الجوال 4,000 جنيه مصري وبالإمارات المتحدة 1,100 درهم إماراتي، أما في دولة العراق يبلغ سعره بالأسواق حوالي 438,000 دينار عراقي
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