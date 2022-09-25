تردد قناة الزمالك الجديد لمشاهدة أقوى المباريات الحصرية Zamalek TV HD

نوفر لكل عشاق الساحرة المستديرة تردد قناة الزمالك المختصة بالمحتوى الرياضي، الكثير من عشاق ومحبي نادي القلعة البيضاء نادي الزمالك، ومتابعي الرياضة بصورة عامة يبحثون عن معرفة تردد الزمالك على القمر الصناعي قمر النايل سات، وذلك عقب تصريح إدارة قناة نادي الزمالك بتحديث التردد الجديد لقناة نادي الزمالك، وتسعى القناة دائماً لتقديم محتوى بأعلى مستوى و تقنية عالية، من أجل استمتاع المشاهد بالمتابعة، في هذا المقال سوف نتحدث عن تردد قناة الزمالك تابعوا معنا.

تردد قناة الزمالك الجديد Zamalek TV HD

قناة الزمالك تعتبر من أقوى وأهم القنوات المصرية الرياضة، تم إطلاق القناة كبث تجريبي في شهر ديسمبر عام ٢٠١٩، وحققت قناة الزمالك نجاح كبير، والملايين من مشجعي نادي الزمالك تابعوا القناة لذلك تم بث القناة المباشر عام ٢٠٢٠، تهتم القناة بكل ما يخص نادي القلعة البيضاء والرياضة بشكل عام، بالإضافة إلى استوديو تحليلي مميز ونخبة من فنانين كرة القدم، لذلك سوف نقدم لكم تردد قناة الزمالك الجديد.

أهم برامج قناة الزمالك Zamalek

برنامج زملكاوي يقدمه خالد لطيف وأحمد جمال وخالد الغندور، وذلك الساعة الحادية مساءا.

نهارك أبيض ويقدمه الإعلامي محمد على و انجي يحي وذلك الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

برنامج ملوك الصالات وتقدمه نيرة الأحمر الإعلامية، وذلك الساعة التاسعة مساءً.

برنامج ملاعب الناشئين ويقدمه طارق يحيي الإعلامي.

أخبارنا وتقدمه مها صبري الإعلامية وذلك الساعة السادسة مساءً.

تردد الزمالك الجديد 2022 على النايل سات

يستطيع عشاق ومحبي نادي الزمالك من متابعة قناة الزمالك من تنزيل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بهم على القمر الصناعي نايل سات عن طريق البيانات الآتية:

القمر الصناعي قمر النايل سات.

تردد القناة هو 12092.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز هو 27500

تصحيح الخطأ: 5 / 6.

تردد الزمالك الجديد 2022 على عرب سات

يتمكن جماهير نادي الزمالك من تنزيل القناة على القمر الصناعي قمر العرب سات على جهاز الرسيفر الخاص بهم وذلك عن طريق البيانات التالية: