نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة بعد التحديث بأقوى إشارة على النايل سات وعربسات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت معدلات البحث ارتفاع كبير في معرفة تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي قمر النايل سات، وذلك عقب تغير تردد القناة، وكثير من الآباء والأمهات يفضلون قناة طيور الجنة لما تقدمه القناة من محتوى ديني هادف بالإضافة إلى برامج ترفيهية، في هذا المقال سوف نقدم لكم تردد قناة طيور الجنة تابعوا معنا.

تردد قناة طيور الجنة الجديد



تعد قناة طيور الجنة من أهم قنوات الأطفال ومتخصصة في برامج وأغاني الأطفال تم بث القناة لأول مرة في ٢٠٠٨، وتعمل القناة على القمر الصناعي عرب سات و نايل سات، وتتميز القناة بتقديم الأغاني عن طريق الأطفال، وتعتبر قناة طيور الجنة من أشهر وأفضل القنوات التلفزيونية وتقدم برامج عادية وكرتونية للأطفال، وتقدم عدد من الأغاني التعليمية للصغار، لذلك يجب عليك أن تسمح لصغارك متابعة قناة طيور الجنة لما تقدمه من محتوى هادف ومميز وتعليمي للصغار، فمنذ فترة قصيرة توقف بث قناة طيور الجنة، ويرجع السبب في ذلك أن إدارة القناة تعمل على تطوير القناة وتجديدها، لتقدم أغاني بصورة أفضل، والآن عاد مرة أخرى بث قناة طيور الجنة، من خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات و نايل سات.

برامج قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة عدد من البرامج الرائعة التي يحبها الأطفال جميع الأعمار من أشهرها :-

برنامج مناجاة.

برنامج أنا أحبكم.

برنامج رياضة في رياضة.

أما عن الأغاني التي تقدمها قناة طيور الجنة فهناك عدة أغاني تشتهر بها القنا بالإضافة إلى أغاني وأناشيد مميزة منها :-



يلا حفلة.

ماما جابت بيبي.

بابا تليفون.

تردد طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات

تستطيع تنزيل قناة طيور الجنة على الرسيفر الخاص بك من خلال إتباع البيانات التالية:

تردد القناة 11258

معدل الترميز 27500

معامل تصويب الخطأ 6/5

الاستقطاب أفقي.

تردد طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات

يتمكن محبي قناة طيور الجنة من تنزيل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بهم عن طريق إتباع البيانات الآتية: