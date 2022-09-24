نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر مواصفات هاتف سامسونج جالكسي S23 في مصر والسعودية والإمارات والدول العربية في المقال التالي
كل عام تقوم شركة سامسونج بإصدار هاتف جديد يبهر جميع خبراء الهاتف، وذلك بسبب أن الشركة تحرص على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها العميل عند استخدام الهاتف، وكان الإصدار الأخير للشركة هو هاتف سامسونج جالاكسي S23، استطاع الهاتف أن ينافس هواتف أيفون، وذلك لكبر المساحة الداخلية حيث تصل إلى 1 تيرا بايت، كما تأتي جودة الكاميرا الأمامية والخلفية بدقة كبيرة جدا، لذا علينا معرفة كافة المواصفات الخاصة بالهاتف.
مواصفات ومحتويات العلبة لهاتف سامسونج جالكسي S23
تجد محتويات العلبة عبارة عن الهاتف ومعه كابل للشحن ووصلة USB، كما تجد سماعة أذن مرفقة مع الهاتف، وبعض الأوراق التي تفيد ضمان الهاتف وكتالوج يمكنك قراءته لمعرفة كيفية استخدام الهاتف، وتأتي مواصفات الهاتف كالتالي:
- الهاتف تابع لنظام التشغيل Android 12.
- كما أن وزن الهاتف يصل إلى 228 جرام، والسمك يساوي 8.9 ملم.
- البطارية من نوع ليثيوم أيون، غير قابلة للإزالة والفتح، كما تصل إلى 5000 مللي أمبير.
- المعالج الخاص بالهاتف يأتي ثماني النواة.
- يوجد في شاشة الهاتف مستشعر بصمة، يمكنك استخدامها لضمان حماية الهاتف من التطفل.
- حرصت الشركة أن تجعل صناعة الهاتف مقاوم للماء وأيضا الغبار.
- الهاتف مزود بخاصية الشحن السريع.
سعر هاتف Samsung Galaxy S23 عالميا
بدأت التوقعات حول موعد طرح الهاتف في الأسواق، حيث تشير توقعات الكثير من خبراء الهواتف أن الشركة ستعمل على طرح الهاتف في بداية العام الجديد:
- سعر الهاتف في الولايات المتحدة الأمريكية يساوي 850 دولار أمريكي.
- ومن المتوقع أن يبدأ سعر الهاتف في مصر يتراوح بين 17 ألف إلى 30 ألف.
- وسعر الهاتف في العراق يساوي 1,250,000 دينار عراقي.
- كما جاء سعر الهاتف في دولة الإمارات يصل إلى 3360 درهم إماراتي.
- وبالنسبة إلى سعر الهاتف في المملكة الهاشمية الأردنية يصل السعر إلى 575 دينار أردني.
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