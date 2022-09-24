اضبط تردد قناة SSC الرياضية السعودية ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ بجودة HD عرب سات “ssc sports” لمتابعة مباريات الدوري السعودي

أعلنت شركة الرياضة السعودية إس إس سي عن تردد قناة SSC المجاني على القمر الصناعي عرب سات بجودة عالية HD، لمتابعة مباريات “دوري روشن السعودي” حصريًا عبر شاشاتها دون انقطاع أو تشويش، بالإضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة البرامج الرياضية المتميزة التي يقوم بتقديمها نخبة من المعلقين الرياضيين والمذيعين والمراسلين من مشاهير الرياضة بالسعودية والوطن العربي، كما تنفرد القناة باستديوهات تحليلية للمباريات قبل بدء المباريات وبين الأشواط وبعد انتهاء المباريات، ولتتمكن من استبقال قناة ssc sports الرياضاية المجانية وجه الطبق اللاقط على القمر الصناعي عرب سات واتبع الخطوات التالية.

بالخطوات ضبط تردد قناة SSC على القمر الصناعي عرب سات ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ بجودة HD

بإمكانك استقبال تردد قناة SSC الرياضية السعودية على القمر الصناعي عرب سات من خلال توجيه الطبق اللاقط عبر خانة التركيب في الريسيفر المنزلي، وانقر على أيقونة عرب سات ومن ثم اتباع التالي:

أولًا الضغط على خانة قائمة الترددات وتعبئة تردد القناة 12418.

وتعبئة تردد القناة يلي ذلك كتابة معدل الرمز 27500 ، واستقبال الاستقطاب أفقي شرقًا.

، واستقبال الاستقطاب أيضًا كتابة معامل تصحيح الخطأ 3/4.

كذلك قم بالنقر على أيقونة البحث ، ومن ثم النقر بالموافقة على خانة ok.

، ومن ثم النقر بالموافقة على خانة في النهاية استقبل قناة ssc sports، ومن ثم النقر بالتأكيد على أيقونة حفظ.

أحدث برامج قناة ssc sports السعودية

بالإضافة لما سبق تنفرد مجموعة قنوات اس اس سي الرياضية ببث العديد من البرامج الرياضية المميزة عبر شاشاتها ومنها:

برنامج راوند أب استوديو تحليلي لمباريات دوري روشن السعودي RSL يقدمه المذيع ذو الأداء المتميز سلطان الغشيان.

استوديو تحليلي لمباريات يقدمه المذيع ذو الأداء المتميز سلطان الغشيان. أيضًا برنامج سوشل من أشهر البرامج الرياضية التي تنقل كل ماهو متداول من منشورات رياضية على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة أخبار مشاهير كرة القدم، ويقدمه المذيعان الرياضيان عمر المقري وعبد العزيز الجوهر.

كما تنفرد قناة ssc sports بالبرنامج التحكيمي الڤار المتخصص في رصد أشهر اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل بالمباريات، وتحليلها من خلال استضافة نخبة من المحكمين الدوليين ويقدمه الحكم الدولي السابق فهد المرداسي.

المتخصص في رصد أشهر اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل بالمباريات، وتحليلها من خلال استضافة نخبة من المحكمين الدوليين ويقدمه الحكم الدولي السابق فهد المرداسي. كذلك برنامج برا ال 18 وهو برنامج أسبوعي يقدمه المذيع عبد الرحمن الحميدي ويقوم بمناقشة كل جديد ومتعلق بكرة القدم السعودية ويتم بثه من الأحد للخميس.

أبرز البطولات المحلية والعالمية حصريًا على شاشة إس إس سي الرياضية السعودية

في الختام استطاعت قنوات ssc الرياضية السعودية امتلاك حق البث الحصري للعديد من البطولات الرياضية المحلية وكذلك امتلاك حق بث العديد من البطولات العالمية نذكر منها التالي:

اسم القناة مجموعة قنوات ssc sports الرياضية المجانية السعودية معدل الرمز 27500 الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ استقطاب أفقي شرقًا، معامل تصحيح 3/4 التردد 12418 القمر الصناعي عرب سات

ومباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

أيضًا مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم قطر 2022م .

. وتصفيات بطولة أفريقيا لمونديال كأس العالم.

كذلك تبث مباريات كأس السوبر الإسباني.