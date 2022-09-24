Vivo Y33a مواصفات ومميزات هاتف فيفو الجديد | مراجعة الهاتف والسعر

Vivo Y33a إصدار جديد ينضم حديثاً إلي مجموعة الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الخاصة بشركة فيفو. حيث أعلنت الشركة منذ فترة عن إطلاق الإصدار الجديد من أحدث هواتفها ضمن عائلة الـY. فقدمت الشركة هاتف Vivo Y33a الجديد والذي يعد نسخة أخري من الهاتف السابق Vivo Y33s والذي تم الإعلان عنه في نفسه الفترة من العام السابق. ينطلق الهاتف في فئة الهواتف الاقتصادية والتي تقدم فيها الشركة العديد من الصفقات مع بعض التنازلات البسيطة لتقليل سعر الهاتف. فالهاتف متوفر مع معالج ثماني النواة من شركة MediaTek وهو Helio G80 ، الذي يأتي بتكنولوجيا تصنيع بدقة 12 نانو متر. كما يتوفر معالج الهاتف في مجموعة مختلفة من الهواتف الذكية مثل : Samsung M22 ، Vivo Y53s 4G ، Samsung A22 ، وأيضاً هاتف Samsung A32. يأتي الهاتف أيضاً مع شاشة من نوع IPS LCD تتوفر بحجم 6.58 إنش مع جودة الـFHD+ ، لكن تتوفر بمعدل تحديث 60 هيرتز فقط. الهاتف كذلك متوفر مع بطارية 5000 مللي مع سرعة شحن 18 وات. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Vivo Y33a الجديد.

مواصفات هاتف Vivo Y33a :

‌أولاً: يأتي الهاتف مع وزن يقدر بحوالي 182 جراماً.

جراماً. كما يأتي مع خامات ظهر مصنوع من البلاستيك Polycarbonate بالكامل ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.

بالكامل ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف. يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الاتصال حتي الجيل الرابع فقط.‌

، تتوفر بدعم شبكات الاتصال حتي الجيل الرابع فقط.‌ كذلك يوجد أيضاً مدخل إضافي خاص بتركيب كارت الميموري ، لذا يمكن زيادة مساحة التخزين المتاحة بالهاتف.‌

لكن الهاتف لا يتوفر بأية دعم رسمي لمقاومة الغبار أو رذاذ الماء بشهادة الـIP.‌

يحتوي الهاتف علي شاشة من نوع IPS LCD تأتي بحجم 6.58 إنش ، مع جودة الـFHD+ وبدقة 1080×2408 بكسل ‌

تأتي بحجم إنش ، مع جودة وبدقة بكسل ‌ تأتي الشاشة أيضاً مع معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 401 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ كما تأتي شاشة الهاتف بدعم معدل التحديث المعتاد 60 هيرتز ، والذي يوفر تجربة حركة سريعة وسلسلة للشاشة.‌

هيرتز ، والذي يوفر تجربة حركة سريعة وسلسلة للشاشة.‌ الشاشة أيضاً تأتي مع أبعاد عرض 20:9 لعرض محتوي أكبر علي شاشة الهاتف ، وبالتالي توفر أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.

اداء الهاتف :

‌يأتي هاتف Vivo Y33a مع أحدث إصدار لنظام تشغيل جوجل الخاص Android 12 .‌

مع أحدث إصدار لنظام تشغيل جوجل الخاص .‌ كما يأتي أيضاً مع واجهة مستخدم فيفو الجديدة Funtouch OS 11.1 أحدث إصدار.‌

أحدث إصدار.‌ يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة Media-Tek وهو MediaTek Helio G80 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 12 نانو متر.‌

وهو ، والذي يأتي بدقة تصنيع 12 نانو متر.‌ يعمل معالج الهاتف بنواتين أقوي من نوع Cortex-A75 ، تتوفر بتردد يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.‌

، تتوفر بتردد يصل إلي جيجا هيرتز.‌ بالإضافة أيضاً إلي وجود ستة أنوية أخري متبقية تأتي من نوع Cortex-A55 ، لكن تعمل تلك بتردد يصل إلي 1.8 جيجا هيرتز.‌

، لكن تعمل تلك بتردد يصل إلي جيجا هيرتز.‌ كما يحتوي الهاتف علي وحدة معالجة رسوميات GPU تأتي من شركة ARM مع معالج من نوع Mali-G52 MC2 .‌

تأتي من شركة مع معالج من نوع .‌ يتوفر من الهاتف إصدار واحد فقط من مساحة التخزين المتوفرة وتأتي كالتالي : 128 جيجا مع 4 جيجا رام.‌

جيجا مع جيجا رام.‌ ذاكرة تخزين الهاتف الداخلية تأتي من نوع eMMC 5.1 ، وكذلك مع رامات من نوع LPDDR4X السريع.

كاميرا هاتف Vivo Y33a :

‌يتوفر الهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تتوفر بدعم خاصية الـHDR مع تصوير الفيديوهات بجودة FHD.

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم خاصية مع تصوير الفيديوهات بجودة كما يأتي أيضاً ظهر الهاتف مزوداً بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأولي والأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تتوفر بدعم خاصية الـPDAF.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم خاصية الكاميرا الثانية تأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم تلك في التصوير الماكرو.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتستخدم تلك في التصوير الماكرو.‌ كذلك يتوفر بالهاتف كاميرا ثالثة خاصة بالعزل وتصوير البورترية ، تتوفر بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة تأتي كاميرات الهاتف بدعم خاصية الـHDR وتصوير الـPanorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

وتصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌ كما يمكن للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـFHD مع دقة 1080 بكسل ، وذلك مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يحتوي هاتف Vivo Y33a علي سماعات خارجية تأتي أحادية من نوع Mono Speakers فقط وليست ستيريو.‌

علي سماعات خارجية تأتي أحادية من نوع فقط وليست ستيريو.‌ كما يحتوي أيضاً علي مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ لكن لا يتوفر الهاتف بدعم خاصية الـNFC.‌

ولا يتوفر كذلك بدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الاصبع الخاصة بالهاتف تأتي في الجانب مدمجة مع زر الباور.‌

كما يتوفر بدعم خاصية Face Unlock ، لإتاحة إمكانية فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه.

، لإتاحة إمكانية فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه. يأتي الهاتف بدعم مجموعة من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، والجيروسكوب أيضاً.‌

كذلك يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير تأتي من نوع ليثيوم بوليمر ، وتتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 18 وات.‌

مللي أمبير تأتي من نوع ليثيوم بوليمر ، وتتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات.‌ تأتي أيضاً بدعم خاصية الشحن اللاسلكي العكسي.‌

كما أن مدخل الشحن المتوفر في الهاتف يأتي من نوع Type C السريع ، مع دعم خاصية OTG.‌

السريع ، مع دعم خاصية أخيراً: يتوفر من الهاتف نسختين فقط من الألوان المتاحة وهما كالآتي : الأسود ، والأزرق.

سعر هاتف Vivo Y33a :