نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث Grand Theft Auto لهذا الشهر للأندرويد وآخر أخبار لعبة GTA 6 الجديدة في المقال التالي
تحديث Grand Theft Auto لهذا الشهر بإضافات متعددة للهواتف ومنها جزء خاص بتحديثات منشئ مباراة الموت . كما أن طريقة تحميل Grand Theft Auto تشمل الإضافات المتعددة التي تمت علي اللعبة . وتخصيص خاصية Deathmatch للاعبين لكي ما يتم بناء العديد من أنماط طريقة اللعب . كذلك بجانب إضافة العديد من أنماط اللعب الجديدة علي قائمة Deathmatch Creator وهي خاصة بإرشاد اللاعب . أثناء القيام بالمهام المختلفة في لعبة GTA كما أنه هناك أخبار عديدة عن نسخة جراند ثفت أوتو 6 الجديدة خاصة بما ستحتويه اللعبة . من شخصيات جديدة وخريطة المهام والمدينة التي ستدور بها أحداث GTA 6 وعبر السطور القادمة . من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي التفاصيل كاملة بشأن التحديث والنسخة الجديدة .
تحديث Grand Theft Auto لهذا الشهر
نشر تحديث Grand Theft Auto لهذا الشهر علي موقع شركة روك ستار وهو خاص بإضافات عديدة مميزة في اللعبة التي تتضمن الآتي :-
- طريقة تحميل Grand Theft Auto تشمل إضافة قائمة تخصيص وتعديد لتحديد القوائم الجرد الخاصة باللاعبين .
- كما تشمل اللعبة أيضاً تغيير الموازنة الخاصة باللاعبين المشاركين في المهام المختلفة .
- كذلك بجانب قائمة خاصة بأخفاء أشارات اللاعب داخل جراند ثفت أوتو .
- يمكن الآن تغيير السرعات الخاصة بالحركة داخل اللعبة .
- كما شملت الإضافات الأخيرة استخدام مجموعات تعديل تختص في تقليص مناطق اللعب واكتساب الصحة والعناصر الأخري .
- كذلك بجانب إضافة ستة أوضاع خاصة بقائمة Deathmatch في قوائم لعبة Graand Theft Auto .
- هناك ثلاث خرائط أخري جديدة تم أنشاءها وإضافتها عبر تقنية Creator المحدثة مؤخراً من روك ستار .
- أما عن الإضافات الخاصة بطريقة اللعب في جراند ثفت أوتو نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
إضافات تحديث Grand Theft Auto
- طريقة اللعب في Grand Theft Auto أضيف لها بندقية واحدة ورصاصة واحدة لقتل العدو .
- كما يسمح لك بعد أخراج العدو بالحصول علي رصاصات أخري .
- كذلك بجانب هناك الإمكانية بتجميع الطلقات المتعددة عبر عبر خريطة جراند ثفت أوتو .
- هناك إضافات أخري خاصة بمساعدة اللاعبين بالوصول إلي النتيجة المستهدفة وبذلك يكونوا قد حصلوا علي الفوز .
- كما أضيف عدد من الأسلحة البطيئة بجانب أسلحة سريعة في طريقة إطلاق النيران .
- خاصية التبديل السريع التي من خلالها يتاح تبديل السلاح بسرعة في لعبة GTA V مع السماح بخمس دقائق لإتمام المهمة .
- كما عبر قائمة Dead Head يتم القضاء علي الأعداء وكسب النقاط الإضافية .
- عبر قائمة Sumo Crush يمكنك أجبار المنافسين علي الخروج من المنطقة التي تبدأ بالانكماش لتحصل علي نقاط إضافية .
- تلك الإضافات المشار لها سابقاً في تحديث Grand Theft Auto خاصة بطريقة اللعب أون لاين .
- كما تشمل اللعبة العديد من الإضافات الأخري الموضحة علي موقع روك ستار الرسمي .
- أما عن مزايا لعبة جراند ثفت أوتو لهذا الشهر نتعرف عليها بالسطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .
مزايا لعبة جراند ثفت أوتو لهذا الشهر لكافة اللاعبين
مزايا تحديث Grand Theft Auto المضافة مؤخراً لهذا الشهر لكافة اللاعبين كما يلي :-
- يتم ترقية الأداء الخاصة بقائمة Haos Special Work عبر أكتمال عنصر Declassic Vigero ZX .
- كما يمكن لكافة اللاعبين الحصول علي اثنان من كبد Declassic Vigero ZX .
- كذلك بجانب ميزة نادي Vespucci Beach MC الممتلئ بالمفاجآت .
- كما تحتوي لعبة جراند ثفت أوتو علي بعثات عديدة لبيع السائقين وعقود النوادي ووظائف دخل إضافي .
- تشمل أيضاً طريقة تحميل Grand Theft Auto العديد من الأكسسوارات والملابس المجانية .
- تلك المزايا يمكنك الحصول عليها حتي يوم 28 من الشهر عبر موقع روك ستار الرسمي .
- أما عن أخر أخبار لعبة GTA 6 نتعرف عليها بالسطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .
أخر أخبار لعبة جراند ثفت أوتو 6
منذ أيام قليلة انتشرت أخبار عن Grand Theft Auto 6 حيث تداولت العديد من المواقع بأن هناك تسريبات . شملت عدد 90 فيديو يوضح من خلالها إضافات لعبة GTA 6 كما بعد أنشار تلك المقاطع . لم تعلق شركة روك ستار عليها ولكن بعد يومين من التسريبات نشرت بعض المواقع بأن شركة روك ستار قالت بأن المقاطع المنتشرة . صحيحة كذلك بجانب قولها بأنه ستعمل جاهدة علي تطوير جراند ثفت أوتو 6 لكي ما تكون . متاحة علي المتاجر في أقرب وقت بشأن طريقة تحميل Grand Theft Auto 6 علي هواتف أند رويد . وهواتف أيفون وكافة الأجهزة المختلفة وإلي ذلك الحين بتصريح رسمي من روك ستار . سنوافيكم بمقال جديد عبر موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .
تحديث Grand Theft Auto لهذا الشهر والموضح علي موقع روك ستار بصور وتم أرفاقها في مقال اليوم . “بموقع ثقفني” وضحنا جزء كبير من تلك التحديثات الخاصة بطريقة اللعب أون لاين عبر موقع الشركة الرسمي .
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