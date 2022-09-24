تحديث Grand Theft Auto لهذا الشهر للأندرويد وآخر أخبار لعبة GTA 6 الجديدة

تحديث Grand Theft Auto لهذا الشهر بإضافات متعددة للهواتف ومنها جزء خاص بتحديثات منشئ مباراة الموت . كما أن طريقة تحميل Grand Theft Auto تشمل الإضافات المتعددة التي تمت علي اللعبة . وتخصيص خاصية Deathmatch للاعبين لكي ما يتم بناء العديد من أنماط طريقة اللعب . كذلك بجانب إضافة العديد من أنماط اللعب الجديدة علي قائمة Deathmatch Creator وهي خاصة بإرشاد اللاعب . أثناء القيام بالمهام المختلفة في لعبة GTA كما أنه هناك أخبار عديدة عن نسخة جراند ثفت أوتو 6 الجديدة خاصة بما ستحتويه اللعبة . من شخصيات جديدة وخريطة المهام والمدينة التي ستدور بها أحداث GTA 6 وعبر السطور القادمة . من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي التفاصيل كاملة بشأن التحديث والنسخة الجديدة .

تحديث Grand Theft Auto لهذا الشهر

نشر تحديث Grand Theft Auto لهذا الشهر علي موقع شركة روك ستار وهو خاص بإضافات عديدة مميزة في اللعبة التي تتضمن الآتي :-

طريقة تحميل Grand Theft Auto تشمل إضافة قائمة تخصيص وتعديد لتحديد القوائم الجرد الخاصة باللاعبين . كما تشمل اللعبة أيضاً تغيير الموازنة الخاصة باللاعبين المشاركين في المهام المختلفة . كذلك بجانب قائمة خاصة بأخفاء أشارات اللاعب داخل جراند ثفت أوتو . يمكن الآن تغيير السرعات الخاصة بالحركة داخل اللعبة . كما شملت الإضافات الأخيرة استخدام مجموعات تعديل تختص في تقليص مناطق اللعب واكتساب الصحة والعناصر الأخري . كذلك بجانب إضافة ستة أوضاع خاصة بقائمة Deathmatch في قوائم لعبة Graand Theft Auto . هناك ثلاث خرائط أخري جديدة تم أنشاءها وإضافتها عبر تقنية Creator المحدثة مؤخراً من روك ستار . أما عن الإضافات الخاصة بطريقة اللعب في جراند ثفت أوتو نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

إضافات تحديث Grand Theft Auto

طريقة اللعب في Grand Theft Auto أضيف لها بندقية واحدة ورصاصة واحدة لقتل العدو .

أضيف لها بندقية واحدة ورصاصة واحدة لقتل العدو . كما يسمح لك بعد أخراج العدو بالحصول علي رصاصات أخري .

كذلك بجانب هناك الإمكانية بتجميع الطلقات المتعددة عبر عبر خريطة جراند ثفت أوتو .

. هناك إضافات أخري خاصة بمساعدة اللاعبين بالوصول إلي النتيجة المستهدفة وبذلك يكونوا قد حصلوا علي الفوز .

كما أضيف عدد من الأسلحة البطيئة بجانب أسلحة سريعة في طريقة إطلاق النيران .

خاصية التبديل السريع التي من خلالها يتاح تبديل السلاح بسرعة في لعبة GTA V مع السماح بخمس دقائق لإتمام المهمة .

كما عبر قائمة Dead Head يتم القضاء علي الأعداء وكسب النقاط الإضافية .

عبر قائمة Sumo Crush يمكنك أجبار المنافسين علي الخروج من المنطقة التي تبدأ بالانكماش لتحصل علي نقاط إضافية .

تلك الإضافات المشار لها سابقاً في تحديث Grand Theft Auto خاصة بطريقة اللعب أون لاين .

خاصة بطريقة اللعب أون لاين . كما تشمل اللعبة العديد من الإضافات الأخري الموضحة علي موقع روك ستار الرسمي .

أما عن مزايا لعبة جراند ثفت أوتو لهذا الشهر نتعرف عليها بالسطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

مزايا لعبة جراند ثفت أوتو لهذا الشهر لكافة اللاعبين

مزايا تحديث Grand Theft Auto المضافة مؤخراً لهذا الشهر لكافة اللاعبين كما يلي :-

يتم ترقية الأداء الخاصة بقائمة Haos Special Work عبر أكتمال عنصر Declassic Vigero ZX . كما يمكن لكافة اللاعبين الحصول علي اثنان من كبد Declassic Vigero ZX . كذلك بجانب ميزة نادي Vespucci Beach MC الممتلئ بالمفاجآت . كما تحتوي لعبة جراند ثفت أوتو علي بعثات عديدة لبيع السائقين وعقود النوادي ووظائف دخل إضافي . تشمل أيضاً طريقة تحميل Grand Theft Auto العديد من الأكسسوارات والملابس المجانية . تلك المزايا يمكنك الحصول عليها حتي يوم 28 من الشهر عبر موقع روك ستار الرسمي . أما عن أخر أخبار لعبة GTA 6 نتعرف عليها بالسطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

أخر أخبار لعبة جراند ثفت أوتو 6

منذ أيام قليلة انتشرت أخبار عن Grand Theft Auto 6 حيث تداولت العديد من المواقع بأن هناك تسريبات . شملت عدد 90 فيديو يوضح من خلالها إضافات لعبة GTA 6 كما بعد أنشار تلك المقاطع . لم تعلق شركة روك ستار عليها ولكن بعد يومين من التسريبات نشرت بعض المواقع بأن شركة روك ستار قالت بأن المقاطع المنتشرة . صحيحة كذلك بجانب قولها بأنه ستعمل جاهدة علي تطوير جراند ثفت أوتو 6 لكي ما تكون . متاحة علي المتاجر في أقرب وقت بشأن طريقة تحميل Grand Theft Auto 6 علي هواتف أند رويد . وهواتف أيفون وكافة الأجهزة المختلفة وإلي ذلك الحين بتصريح رسمي من روك ستار . سنوافيكم بمقال جديد عبر موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .

تحديث Grand Theft Auto لهذا الشهر والموضح علي موقع روك ستار بصور وتم أرفاقها في مقال اليوم . “بموقع ثقفني” وضحنا جزء كبير من تلك التحديثات الخاصة بطريقة اللعب أون لاين عبر موقع الشركة الرسمي .