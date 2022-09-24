نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر سامسونج جالاكسي S23 اقوي كاميرا في 2022 مش هتشري كاميرا تاني في المقال التالي
منذ مدة أعلنت شركة سامسونج عن طرحها لهاتف جديد ينافس هواتف أيفون من شركة أبل، كما تم تسريب بعض المواصفات التي تخص الهاتف من حيث الشكل الخارجي أو الإمكانيات الداخلية، كما أن التوقعات جاءت بناءا على الهاتف الأخير التي قامت الشركة بإصدارة وهو هاتف سامسونج s22، حيث استطاع الهاتف أن يحدث ضجة كبيرة، وذلك بسبب مميزاته العديدة وأيضا روعة مظهره الخارجي، لذا سنفوم بذكر مواصفات الهاتف المتوقعة.
مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي S23
جاءت المواصفات التي تخص الهاتف ذو الإصدار الحديث من شركة سامسونج في النقاط التالية:
الكاميرا الأمامية للهاتف جاءت بجودة كبيرة تسمح لك بالتقاط الصورة بجودة تنافس كاميرات هواتف أيفون، حيث جاءت دقة الكاميرا تساوي 40 ميجا بكسل، كما أن لها ميزة أخرة وهي تعمل في الإضاءة المنخفضة.
- كما أن الكاميرا الخلفية للهاتف جاءت بجودة كبيرة تصل إلى 200 ميجا بكسل، كما أن الكاميرا مزودة بمستشعر ISOCELL HP2.
- حيث تأتي الصورة بجودة 34.6 ميجا بكسل، مع التمتع بسهولة التقاط الصور وتسجيل فيديوهات.
- البطارية الخاصة بالهاتف تأتي بقوة 5000 مللي أمبير.
- يدعم الشحن السريع ويأتي بقدرة 25 وات.
ما هو سعر هاتف سامسونج جالاكسي S23
كما أنه يأتي سعر الهاتف مرتفع بنسبة كبيرة، حيث جاءت الأسعار متواجدة في الأسواق كالتالي:
- من المتوقع أن يتم طرح الهاتف في الأسواق بسعر 16 ألف جنيه مصري، وهذا من فئة 128 جيجا.
- حيث أنه يأتي سعر الهاتف في السعودية 3 آلاف درهم إماراتي، وفي نسخة 128 جيجا بايت.
- كما أنه أما في دولة الكويت من المتوقع أن يكون سعره 269 دينار كويتي، وسيكون بنسخة 256 جيجا بايت.
- كما أنه يكون السعره في المملكة العربية السعودية 3499 ريال سعودي، وهذا بالنسبة لنسخة 256 جيجا بايت.
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