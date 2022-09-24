آخر أخبار ببجي.. طرق جديدة في النزال وغيرها من المميزات في لعبة PUBG MOBILE

اليوم يمكنك التعرف على آخر أخبار ببجي م خلال موقعنا والذي سوف تستفيد منه استفادة كاملة، فإن لعبة ببجي أصبحت اليوم الأبرز والأكثر شهرة من بين ألعاب القتال على مستوى العالم بأكمله وأصبح الكبار والصغار مغرمين بها، ولذلك فإن اللعبة دائماً في تقدم وفي وتطوير وينزل لها تحديثات جديدة ومختلفة، واليوم سنعرفك على آخر واهم التحديثات التي نزلت وسوف تنزل للعبة ببجي.

آخر أخبار ببجي

في هذه الفقرة نريد أن يكون لديك علم بكافة التطورات الأخيرة التي تمت إضافتها إلى اللعبة، مما جعلها أكثر تشويقاً وأكثر مغامرة وإثارة، وهذه التحديثات تكون:

أصبحت اللعبة تحتوي على شاشة تحميل جديدة وحصرية وممتعة للمقاتلين.

مجموعة جديدة من المعدات والعتاد المتنوعة والحديثة والتي سوف تحسن من عملية القتال بنسبة كبيرة.

تم إضافة مجموعة جديدة من الملابس للاعبين بشخصيات مختلفة والتي سوف تمنحهم ثقة أكبر في أنفسهم أثناء اللعب.

الكثير من الرسومات التي أصبحت بشكل أكثر تحسيناً وامتلاك اللاعبين للبطلولات العالمية في اللعبة.

إضافة الكثير من الاضافات والتحسينات في خريطة اللعبة بالإضافة إلى خيارات جديدة في الإعدادات.

القيام بتحسين عملية النقل الفضائي في اللعبة وإمكانية الاستعانة بالحواجز الميكانيكية.

إضافة مجموعة من التعديلات في بنود اللعبة بالإضافة إلى تعديلات في المتجر.

إضافة المزيد من التعديلات في بنود اللعبة.

إضافة طرق جديدة ومختلفة متاحة في اللعب والنزال.

خريطة نوسا الجديدة

تم إضافة هذه الخريطة إلى اللعبة والتي يوجد بها الكثير من المميزات منها:

مجموعة جديدة ومتنوعة من المعدات الجديدة في اللعبة.

تم إضافة النشاب التكتيكي وإضافة القوس الجديد إلى اللعبة.

اضيف في هذه الخريطة حمام سباحة جديد لم يكن موجود من قبل في اللعبة.

إضافة مجموعة كبيرة من الدراجات النارية والتي سوف يحبها اللاعبين كثيراً.

أصبح نظام اصلاح Zipline متاح في التحديث الجديد.

الآن أنت تعرفت على آخر أخبار ببجي وما هي التحديثات الجديدة التي تمت إضافتها إلى اللعبة مؤخراً لكي تستمتع بمغامرة شرسة وقتال ليس له مثيل بالمعدات الجديدة في الطرق الجديدة، ونلتقي مع تحديثات أكثر تطوراً في لعبة ببجي.