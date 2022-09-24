لعشاق المغامرة.. آخر أخبار جراند ثيفت اوتو والتحديثات الجديدة لشركة rockstar games

الآن يمكنك التعرف على آخر أخبار جراند ثيفت اوتو وهي اللعبة الأشهر من بين ألعاب المهمات والمعروفة باسم GTA وهي اشتهرت منذ أن كنا صغارا ولازالت حتى الآن، وهناك الكثير من المهتمين اهتماماً شديداً باللعبة ويبحثون دائما عن آخر الأخبار عنها، وبناءاً على ما اكتشفوه سوف نعرض لكم أحدث التطورات في لعبة جراند ثيفت اوتو.

آخر أخبار جراند ثيفت اوتو

ما ننقله إليك هو كلام مؤكد بنسبة ١٠٠٪ عن أهم وأحدث الإضافات والتطورات التي سوف تحدث في اللعبة، والتي من أهمها:

وصلنا أنه تم إضافة الكثير من العلامات المائية في اللعبة والتي تساعد اللاعب في تحديد مواقعه بشكل أكثر دقة وتفصيلا، كما أنه سيتم إضافة رقم معرف إلى اللعبة.

يمكنك أن تقوم بعملية ربط جهاز العرض بموظف بليزارد، وبذلك سوف تتمكن من اكتشاف هل دخل شخصاً إلى اللعبة أم لا وكيف دخل.

Grand Theft Auto

بالطبع أنت بحاجة إلى النسخة الجديدة من اللعبة للبدء في الاستمتاع بمغامرة جديدة مختلفة عن المغامرات السابقة، وإذا كنت تريد أن تظهر لك النسخة الجديدة فعليك أن تتأكد من الخطوات التالية:

من المهم أن يكون جهاز الكمبيوتر الذي تستخدمه في اللعب متصل بشكل جيد بالإنترنت.

قم بتسجيل الدخول على جهاز الكمبيوتر من خلال المتصفح google chrome، وليس أي متصفح آخر.

قم بكتابة rockstar games في شريط البحث على المتصفح.

سوف يظهر لك العديد من الألعاب وعليك أن تختار من بينهم النسخة الجديدة للعبة جراند ثيفت اوتو.

من المهم أن تختار النسخة المتطابقة مع جهازك.

سيظهر أمامك اختيارات متعددة من أجل عملية الدفع للحصول على اللعبة.

قم باختيار طريقة الدفع المناسبة معك، وبذلك سوف تبدأ عملية التحميل للعبة.

وبذلك تكون استطعنا التحدث معك عن آخر أخبار جراند ثيفت اوتو ولكن لم نكتفي بذلك فقط بل عملنا على شرح طريقة سهلة ومبسطة من أجل الحصول على النسخة الجديدة من اللعبة، ونتمنى لك لعب أفضل وأكثر متعة وإثارة من قبل.