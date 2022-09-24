كم سعر ايفون XR في السعودية ومصر وأهم المميزات والعيوب

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عمر شويل - جدة كم سعر ايفون XR في السعودية ، يعتبر هاتف أيفون xr من أفضل الهواتف التي أصدرتها شركة أبل ونجده يمتاز بالعديد من المميزات والمواصفات إلى جانب شكله المميز الفريد الذي يجعله اختيار الكثيرين من محبي الأناقة، ولا شك في أن هواتف الايفون تعد الأفضل من حيث كاميرات التصوير الأمامية والخلفية، الصوت المثالي والبطارية التي تدوم لفترات طويلة، إلى جانب الإمكانيات المتعددة التي تجعل هواتف أيفون تتصدر المبيعات دائما حتى وإن كان السعر مرتفع نسبيا.

كم سعر ايفون XR في السعودية ومصر

يعتبر أكثر ما يدور في ذهن محبي فئات الايفون المتنوعة معرفة سعر الهاتف، ونجد أن سعر أيفون xr في الوطن العربي يختلف على حسب اختلاف المساحة الداخلية للهاتف ويتراوح ما بين 11100 و16000 جنية مصري بما يعادل حوالي 3000 ريال سعودي، ويعد سعر الهاتف مرتفع مقارنة بالفئات الأخرى التي لها نفس المواصفات ولكن كثير من الأشخاص يفضلون شراء تلك الفئة.

مواصفات ايفون xr

تتعدد مواصفات أيفون xr إذ أنه يأتي بتصميم خارجي زجاجي ولكنه مزود بطبقة حماية جوريلا جلاس الجيل السادس تلك التي تحمي الزجاج من أي خدوش أو كسور قد تصيبه عند الصدمات، كما نجد أن الإطار الخارجي من المونيوم، تأتي الشاشة بمساحة 6.1 بوصة مزودة بألوان متعددة كما أن درجة تشبع اللون بالشاشة ممتازة، يعتبر معالج الهاتف من أقوى المعالجات حيث أنه سداسي النواة إلى جانب كون أيفون xr يتمتع بوجود كاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بكسل والكاميرا الأمامية بدقة 7 ميجا بكسل، يدعم الهاتف تصوير 4k كما يتميز بتوافره بأكثر من لون في الأسواق.

مميزات ايفون xr 2022

تتنوع مميزات هاتف أيفون xr حيث يتمتع بوجود سماعات قوية جدا تمتاز بنقاء الصوت وجودته مع وجود بطارية طويلة الأمد تدوم لفترات طويلة وتشحن في اقل من نصف ساعة، إلى جانب أن الهاتف مضاد للماء والأتربة نظرا للحماية العالية التي يمتاز بها إلى جانب معالج الرسومات القوي، لذلك نجد الهاتف مفضل لدى العديد من الأشخاص المحبين لفئة الايفون، كما أن مساحة الذاكرة الداخلية كبيرة تصل إلى 512 جيجا بايت، ويوجد منه الفئة الأقل بمساحة 128 جيجا بايت، ولكن يفضل شراء الفئة الأكبر من حيث المساحة لأنه لا يتمتع بخاصية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

عيوب ايفون xr

يوجد بالهاتف بعض العيوب التي تشوب تصميمه حيث لا يسمح بتركيب بطاقة ذاكرة خارجية ونجد أن سعر الهاتف مرتفع نسبيا إلى جانب أن نظام iso الخاص به محدود، كما أنه لا يحتوي على لمبة إشعارات ولا يدعم أيضا وجود راديو، لذلك فقد عملت أبل على إصدار الفئات الأحدث مع تعديل تلك العيوب وتجنبها في الإصدارات الحديثة.

مقارنة بين أيفون xr وxs

أصدرت شركة أبل أيفون xr في نفس الوقت التي قامت بإصدار هاتف xs ولكن نجد بعض الفروق بين الفئتين حيث أن وزن هاتف أيفون xr يزيد عن وزن فئة xs كما أن شاشاته أكبر من حيث المساحة كما نجد أن هاتف xs يتميز بكثافة البيكسلز العالية ودقة الشاشة fhd وأيضا الكاميرا الخلفية الخاصة به مزدوجة والرامات 4 جيجا بخلاف هاتف أيفون xr الذي يحتوي على رامات 3 جيجا، كما أنه من الجدير بالذكر أن هاتف أيفون xr يمتاز بوجود بصمة في الشاشة من الأمام بينما لا يدعم تلك الخاصية هاتف xs فيما عدا ذلك نجد الهاتفين متقاربين في بقية المواصفات.