سعر ومواصفات هاتف HUAWEI Nova y90 والتعرف على مميزاته

سعر ومواصفات HUAWEI Nova y90، لكل عشاق هواتف هواوي الذين يرغبون في الحصول على هاتف بشكل مميز وبجودة عالية، فقد حرصت شركة هواوي على إصدار هاتف HUAWEI Nova y90 الذي يحتوي على العديد من المميزات الرائعة التي تجعله من أفضل الهواتف ذات الإصدار الحديث، فقد يحتوي على بصمة من الجانب، وكاميرا ذات جودة عالية، وغيرها من المزايا التي جعلت العديد يفضل هذا الهاتف ويتسارع على شراءه بسعر مناسب للكافة، يختلف عن غيره من الهواتف المتواجدة في الأسواق، فهي متعددة للغاية وتتفاوت أسعارها من هاتف لآخر وهذا ما سوف نتعرف عليه في مقالنا هذا تابعونا من خلال مقالنا هذا.

سعر ومواصفات هاتف HUAWEI Nova y90

يحتوي هاتف HUAWEI Nova y90 على مواصفات عالية الجودة وبأسعار خيالية يمكنك معرفتها من خلال التالي والتي تتمثل في الآتي:

يحتوي الهاتف على شاشة 6.7 بوصة وذلك بدقة 1080 * 2388 بكسل ذات نوع IPS LCD, 90Hz.

يشمل الهاتف على كاميرا خلفية ذات إمكانيات عالية تتمثل في 50 + 2 + 2 ميجا بكسل، جودة العدسة الأولي f/1.8، وتتمتع العدسة الثانية بجودة f/2.4 وتتمتع العدسة الثالثة بجودة f/2.4.

كما يشمل الهاتف على كاميرا أمامية بجودة 8 ميجا بكسل وذلك بفتحة عدسة f/2.0.

حيث يحتوي على بطارية بجودة 5000 مللي امبير.

يشمل هذا الهاتف خاصية الشحن السريع .

يصل سعر هذا الهاتف إلى 4500 جنيه مصري.

مميزات هاتف HUAWEI Nova y90

يتميز هذا الهاتف بالعديد من المميزات والتي تتمثل في الآتي:

يتميز بإمكانية وضع ميموري بداخلة.

كما يتميز باحتوائه على سماعات 3.5 ملم .

يتميز بسعة تخزين تصل إلى 128 جيجا وكذلك رام 8 جيجا.

كما يتميز بثلاث كاميرات خلفية ذات جودة عالية ونقاء للصورة.

يتميز بحجمه الرائع الذي يفضله المستخدمين.

يشمل على أكثر من لون لكي تختار ما يناسبك من لون أسود وأبيض والأخضر وأزرق لكي تختار ما يناسبك.

كما يتميز باحتوائه على أكثر من إصدار لكي تختار الإصدار المناسب لك.

في الختام فقد تعرفنا على سعر ومواصفات HUAWEI Nova y90، وتعرفنا على كافة تفاصيل الهاتف ومميزاته وذلك للتمتع بجودة عالية للهاتف وبسعر خيالي مقارنتا بباقي السيارات.