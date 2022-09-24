انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات هاتف فيفو Vivo Y16.. اندرويد جديد ورخيص الكل هيشتريه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بعدما أعلنت شركة فيفو الصينة عن تقديم هاتفها الذكي الجديد بدء الجميع يبحثون عن هاتف فيفو Vivo Y16، وذلك لأنه من أحدث أجهزته الذكية التي تستهدف جميع الشباب في كافة أنحاء العالم.

هاتف فيفو Vivo Y16 الأندرويد الجديد

وأكد أحد المواقع أن هاتف فيفو الجديد يحتوى على تصميم أنيق وجذاب وبه هيكل مسطح يشبه هاتف آيفون المقاوم للماء والغبار ومصنوع من البلاستيك، وهو به شاشة من أعلى نوع وقياس 6.51 بوصة ودقة عالية، وتصل دقتها لـ 720×1600 بكسل، وبه شق على هيئة قطرة الماء المخصص لكاميرا السيلفي.