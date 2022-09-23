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تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 الجديد على جميع الأقمار الصناعية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 الجديد على جميع الأقمار الصناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك لماذا الكل يبحث عنها لأنها أفضل قناة متخصصة في الأفلام الوثائقية الحياة البرية وعالم الحيوان ورحلات السفر والكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الأماكن النائية التي يصعب علينا مشاهدتها ولكن بفضل القناة والقائمين عليها يتم عرضها لنا عبر شاشة التلفاز من خلالها مع العلم أنها تنضم لمنظمة عالمية، وتقدم المنظمة الكثير من القنوات ولكن سنذكر التي تتكلم باللغة العربية فقط لأنها هي التي تهمنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تردد قناة National Geographic على النايل سات

تستطيع مشاهدة القناة  بالعديد من الجودات المختلفة، حيث توجد جودة SD جودة HD التي تحتاج رسيفر حديث حتى يتم مشاهدتها

تردد القناة 11411
الاستقطاب أفقي 
معامل تصحيح الخطأ 3/4
معدل الترميز 30000
جودة القناة HD

ما هو تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بجودة SD

لنعلم جميعًا أنه لا يوجد اختلاف بين الجودتين ويتم بث المحتوى نفسه عليهم ولكن جودة HD تقوم بنشر المحتوى بشكل واضح، وجودة SD بجودة قليلة مثل جودة 1080p وجودة 480:

تردد القناة 12226
الاستقطاب أفقي 
معامل تصحيح الخطأ 5/6
معدل الترميز 27500
جودة القناة SD

ترددها على العرب سات

تردد القناة 11804
الاستقطاب أفقي 
معامل تصحيح الخطأ 5/6
معدل الترميز 27500 للجودة SD
معدل الترميز  30000 للجودة HD

طريقة تنزيل القناة على الرسيفر

  1. يمكنك مشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر البيانات التي وضعناها بالأعلى.
  2. من خلال ريموت الرسيفر نضغط على قائمة الإعدادات.
  3. الذهاب لقسم التركيب أو إضافة تردد جديد يدويًا.
  4. نضع جميع البيانات في الجداول حسب القمر المستخدم لك.
  5. التأكد من صحة البيانات بشكل جيد قبل البحث.
  6. ثم بعد انتهاء البحث لان تنسى حفظ القناة.

معلومات عامة حول قناة ناشيونال جيوغرافيك

  • مجال القناة: برامج وثائقية
  • شعارها التجاري: نَمضي قُدُمًا
  • من هو مالكها: شركة أبوظبي للإعلام
  • تاريخ التأسيس: 1 يوليو 2009
  • جودات الصورة: جودة عالية الدقة (HD) ، دقة منخفضة (SD)
  • الدولة : الإمارات العربية المتحدة
  • اللغة الناطقة: العربية
  • القنوات الأخوات: ناشيونال جيوغرافيك (الأجنبية) ، ناشيونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي، قناة أبو ظبي
  • المقر الرسمي: أبو ظبي،  الإمارات العربية المتحدة
  • مناطق البث: الوطن العربي، العالم العربي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • ساعات البث: 24 ساعة

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مريم الجابري

مريم الجابري

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