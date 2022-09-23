نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 الجديد على جميع الأقمار الصناعية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك لماذا الكل يبحث عنها لأنها أفضل قناة متخصصة في الأفلام الوثائقية الحياة البرية وعالم الحيوان ورحلات السفر والكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الأماكن النائية التي يصعب علينا مشاهدتها ولكن بفضل القناة والقائمين عليها يتم عرضها لنا عبر شاشة التلفاز من خلالها مع العلم أنها تنضم لمنظمة عالمية، وتقدم المنظمة الكثير من القنوات ولكن سنذكر التي تتكلم باللغة العربية فقط لأنها هي التي تهمنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تردد قناة National Geographic على النايل سات
تستطيع مشاهدة القناة بالعديد من الجودات المختلفة، حيث توجد جودة SD جودة HD التي تحتاج رسيفر حديث حتى يتم مشاهدتها
|تردد القناة
|11411
|الاستقطاب
|أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
|معدل الترميز
|30000
|جودة القناة
|HD
ما هو تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بجودة SD
لنعلم جميعًا أنه لا يوجد اختلاف بين الجودتين ويتم بث المحتوى نفسه عليهم ولكن جودة HD تقوم بنشر المحتوى بشكل واضح، وجودة SD بجودة قليلة مثل جودة 1080p وجودة 480:
|تردد القناة
|12226
|الاستقطاب
|أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|معدل الترميز
|27500
|جودة القناة
|SD
ترددها على العرب سات
|تردد القناة
|11804
|الاستقطاب
|أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|معدل الترميز
|27500 للجودة SD
|معدل الترميز
|30000 للجودة HD
طريقة تنزيل القناة على الرسيفر
- يمكنك مشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر البيانات التي وضعناها بالأعلى.
- من خلال ريموت الرسيفر نضغط على قائمة الإعدادات.
- الذهاب لقسم التركيب أو إضافة تردد جديد يدويًا.
- نضع جميع البيانات في الجداول حسب القمر المستخدم لك.
- التأكد من صحة البيانات بشكل جيد قبل البحث.
- ثم بعد انتهاء البحث لان تنسى حفظ القناة.
معلومات عامة حول قناة ناشيونال جيوغرافيك
- مجال القناة: برامج وثائقية
- شعارها التجاري: نَمضي قُدُمًا
- من هو مالكها: شركة أبوظبي للإعلام
- تاريخ التأسيس: 1 يوليو 2009
- جودات الصورة: جودة عالية الدقة (HD) ، دقة منخفضة (SD)
- الدولة : الإمارات العربية المتحدة
- اللغة الناطقة: العربية
- القنوات الأخوات: ناشيونال جيوغرافيك (الأجنبية) ، ناشيونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي، قناة أبو ظبي
- المقر الرسمي: أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
- مناطق البث: الوطن العربي، العالم العربي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- ساعات البث: 24 ساعة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 الجديد على جميع الأقمار الصناعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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