نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايفون 14 برو ماكس الجديد والخصائص الفريدة التي تميزه وتبرر سعره العالي نسبيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون 14 برو ماكس الجديد، ايفون 14 برو ماكس حيث قامت شركة أبل بالإعلان عن انطلاق هاتف أيفون14 برو ماكس والذي يتميز بالتقدم الهائل في امكانياته ومميزاته والذي يأتي بتصميم عالى الجودة بتقنية DYNAMIC ISLAND وهو يسمح بوجود طريقة جديدة للتعامل مع هاتف أيفون برو ماكس بالإضافة إلى وجود شاشة تتميز بالتشغيل الدائم.

ايفون 14 برو ماكس

يأتي هاتف أيفون برو ماكس بالعديد من المميزات التي تتمثل في الآتي:

يوجد داخل الهاتف شريحة بقوة A16 بايونك وهي من أكثر أنواع الشرائح للهواتف سرعة بالإضافة إلى وجود برنامج خاص للكاميرا مع وجود كاميرا أساسية بدقة 48 PM ويوجد داخلها مستشعر رباعي البكسلات.

بالإضافة إلى وجود محرك للصور يدعى PHOTONIC ENGINE وهو يساعد على تعديل الصور بشكل كبير من خلال تعديل معدل الصوت وهذه المميزات جعلت من هذا الهاتف جهاز التي ليس لها مثيل في تلبية احتياجات العملاء والقيام بالأعمال الإبداعية من خلاله.

بالإضافة إلى وجود ميزة الاستخدام في حالات الطوارئ من خلال خاصية SOS من خلال الأقمار الصناعية بالإضافة إلى تقنية التحسس عند الاصطدام.

مواصفات ايفون 14 برو ماكس

يأتي هاتف أيفون 14 برو ماكس بالعديد من الخصائص الفريدة التي تتمثل في الآتي: