نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حَدِثْ تردد قناة كراميش الجديد ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ بجودة HD على القمر الصناعي نايل سات “Karameesh tv” في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت قناة كراميش الفضائية للأطفال عن قيامها بتحديث ترددها على القمر الصناعي نايل سات، وذلك بعد أن واجه إرسالها تشويش وانقطاع فترة زمنية، ولحرص المسؤولين عن القناة الفضائية Karameesh tv إرضاء متابعيها، قامت بتغيير ترددها لبث الإرسال بأعلى جودة HD حيث لا انقطاع ولا تشويش، والجدير بالعلم أن المحتوى الهادف الذي تقدمه القناة للأطفال من جميع الأعمار هو السبب الرئيسي لالتفاف الأسر حولها ومتابعتها بشكل مستمر حيث تعمل القناة على مدار اليوم دون انقطاع، ولاستقبال تردد قناة كراميش بإمكانك اتباع الخطوات التالي ذكرها ولا تنسى القيام بحفظ القناة.

بالخطوات كيفية استقبال تردد قناة كراميش الفضائية للأطفال ٢٠٢٢- ٢٠٢٣

في نفس السياق السابق ذكره قم بضبط الطبق اللاقط على القمر الصناعي نايل سات من خلال انقر على أيقونة التركيب في جهاز الريسيفر ومن ثم اتبع التالي:

بادئ ذي بدء قم بالنقر على أيقونة القائمة الرئيسية، واختر قائمة الترددات.

يلي ذلك قم بتدوين تردد قناة Karameesh tv الجديد 11430.

الجديد أيضًا قم بكتابة معدل الترميز 27500.

في تلك الخطوة اضبط استقطاب القناة عمودي .

. كذلك قم بضبط معامل تصحيح الخطأ 3/4.

الآن قم بالنقر على خانة بحث ، والموافقة OK.

، والموافقة في النهاية ستظهر على الشاشة قناة Karameesh tv فقم بالضغط على خانة حفظ.

أحدث أغاني الأطفال على قناة Karameesh tv

بالإضافة لما سبق ذكره فإن من أحدث أغاني الأطفال التي تم بثها على تردد قناة كراميش الجديد التالي:

أغنية هابي بيرثداي سوسو .

كذلك أغنية وين غنماتي.

أيضًا خطفوا الطيارة.

أغنية سوسو غلطت.

وأغنية ماما وبابا زعلانين.

كذلك أغنية يلا تنام يلا تنام.

وأغنية الألوان.

أيضًا أغنية شاور شاور.

كذلك أغنية الأرقام.

أيضًا كليب جاسوسة.

كليب ارفع ايدك.

كذلك أغنية تعو هون.

أغنية خطة.

في النهاية أغنية بلوك إضافة للعديد من الكليبات والأغاني المناسبة لجميع أعمار الأطفال.

برامج قناة كراميش الجديدة 2022-2023

في الختام من أشهر البرامج المفضلة للأطفال محبي قناة كراميش هي: