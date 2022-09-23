نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى إصدار هاتف Samsung Galaxy S23 الجديد بموصفات متميزة وسعر منافس في الأسواق العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد Samsung Galaxy 23s هو أحدث طراز في خط Samsung، ويحتوي على عدد من الميزات الجديدة التي ستميزه عن الهواتف الأخرى في المستقبل، سنستعرض كل شيء عن Samsung Galaxy S 23 وهو جهاز رائع وموثوق من حيث المواصفات والميزات، وسنعرض لكم تكلفة الهاتف في مصر وفي جميع أنحاء العالم.

ميزات هاتف Samsung Galaxy S23

نظرًا لأن Samsung Galaxy يعتبر هاتفًا متميزًا بشكل كبير واستحوذ على اهتمام العديد من المستخدمين، فإن مواصفاته هي الشيء الذي كان كثير من المستخدمين يبحثون عنه مؤخرًا الكثير من التمايز ويهتم العديد من المستخدمين بمعرفة أهم المعلومات حول هذا الهاتف المعروف الذي كان شائعًا مؤخرًا بسبب إدراجه في المواصفات.

الشاشة تدعم HDR10 + ومتوفرة بجودة QHD + بكثافة بكسل 500 في البوصة.

يأتي الهاتف الذكي بشاشة 6.8 Dynamic AMOLED كبيرة.

يأتي هاتف Samsung S23 مزودًا بكاميرا خلفية يمكنها التقاط حتى أصغر التفاصيل في الصورة وعرضها بألوان نابضة بالحياة.

من ميزات الهاتف نظام التشغيل One UI 4.1 والذي يعتمد على نظام Android 12.

ميزات Samsung Galaxy 23.

يتمتع الهاتف بشكل ملفت للنظر وأنيق يجعله متميزًا. مصنوعة من مادة زجاجة أنيقة ومتينة. كاميرات عالية الدقة تساعدك على التقاط صور مذهلة تبدو وكأنها التقطها محترفون. اعتني بجميع المستشعرات ويتحرك التطريز الرقمي بسرعة. البطارية قوية وذات سعة كبيرة تسمح لها بالعمل لفترة طويلة بشحن سريع. ستتمتع بتجربة رائعة في استخدام الهاتف لأنه يحتوي على معالج قوي من حيث السرعة والأداء وكفاءة الطاقة.

تكلفة هاتف Samsung S23

تم الكشف عن بعض التفاصيل الخاصة بهذا الهاتفوالتي أراد العديد من المستخدمين معرفتها حيث أن أحد أهم التفاصيل هو سعر الهاتف في السوق لأنه من المعروف أن سعر هاتف Samsung هو الأغلى سعر هاتف Galaxy S23 المتوفر الآن في الأسواق كالتالي.