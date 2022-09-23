نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى إصدار هاتف Samsung Galaxy S23 الجديد بموصفات متميزة وسعر منافس في الأسواق العربية في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعد Samsung Galaxy 23s هو أحدث طراز في خط Samsung، ويحتوي على عدد من الميزات الجديدة التي ستميزه عن الهواتف الأخرى في المستقبل، سنستعرض كل شيء عن Samsung Galaxy S 23 وهو جهاز رائع وموثوق من حيث المواصفات والميزات، وسنعرض لكم تكلفة الهاتف في مصر وفي جميع أنحاء العالم.
ميزات هاتف Samsung Galaxy S23
نظرًا لأن Samsung Galaxy يعتبر هاتفًا متميزًا بشكل كبير واستحوذ على اهتمام العديد من المستخدمين، فإن مواصفاته هي الشيء الذي كان كثير من المستخدمين يبحثون عنه مؤخرًا الكثير من التمايز ويهتم العديد من المستخدمين بمعرفة أهم المعلومات حول هذا الهاتف المعروف الذي كان شائعًا مؤخرًا بسبب إدراجه في المواصفات.
- الشاشة تدعم HDR10 + ومتوفرة بجودة QHD + بكثافة بكسل 500 في البوصة.
- يأتي الهاتف الذكي بشاشة 6.8 Dynamic AMOLED كبيرة.
- يأتي هاتف Samsung S23 مزودًا بكاميرا خلفية يمكنها التقاط حتى أصغر التفاصيل في الصورة وعرضها بألوان نابضة بالحياة.
- من ميزات الهاتف نظام التشغيل One UI 4.1 والذي يعتمد على نظام Android 12.
ميزات Samsung Galaxy 23.
- يتمتع الهاتف بشكل ملفت للنظر وأنيق يجعله متميزًا.
- مصنوعة من مادة زجاجة أنيقة ومتينة.
- كاميرات عالية الدقة تساعدك على التقاط صور مذهلة تبدو وكأنها التقطها محترفون.
- اعتني بجميع المستشعرات ويتحرك التطريز الرقمي بسرعة.
- البطارية قوية وذات سعة كبيرة تسمح لها بالعمل لفترة طويلة بشحن سريع.
- ستتمتع بتجربة رائعة في استخدام الهاتف لأنه يحتوي على معالج قوي من حيث السرعة والأداء وكفاءة الطاقة.
تكلفة هاتف Samsung S23
تم الكشف عن بعض التفاصيل الخاصة بهذا الهاتفوالتي أراد العديد من المستخدمين معرفتها حيث أن أحد أهم التفاصيل هو سعر الهاتف في السوق لأنه من المعروف أن سعر هاتف Samsung هو الأغلى سعر هاتف Galaxy S23 المتوفر الآن في الأسواق كالتالي.
- إصدار هذا الهاتف مع 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجا بايت للتخزين يكلف 30 ألف جنيه مصري.
- بالإضافة إلى أن سعر نسخة 226 جيجابايت هو 5299 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى أن سعر نسخة 512 جيجابايت هو 5699 ريال سعودي.
- فيما وصلت تكلفة نسخة 256 جيجا أيضا 396 دينار كويتي.
- بالإضافة إلى أن سعر النسخة 256 جيجا هو 430 دينار كويتي.
- نسخة 512 جيجا بسعر 464 دينار كويتي.
- بالإضافة إلى ذلك من المعروف أن نسخة 128 جيجابايت تكلف 4699 درهم إماراتي.
- جيجابايت للإصدار 256 بسعر 5099 درهم إماراتي.
- اذهب للنسخة 512 مقابل 5499 درهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوى إصدار هاتف Samsung Galaxy S23 الجديد بموصفات متميزة وسعر منافس في الأسواق العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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