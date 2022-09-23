نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ايفون 14 برو Max وسعره في مصر والسعودية والإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أفضل أنواع الهواتف التي يتم تداولها في الأسواق تليفونات الايفون، وهو يتميز بتصميماته الجذابة والإمكانيات العالية نظراً أيضاً لوزنه الخفيف، والعديد من الأشخاص الذين ينتظرون كل عام نزوله، وسنقدم لكم في مقالنا اليوم عن أيفون 14 برو ماكس والتي سيتم نزوله في الأسواق عن قريب وسنذكر لكم أهم مميزات الهاتف وأهم مواصفاته.

مواصفات أيفون 14 برو ماكس

يوجد الكثير من المميزات التي يتمتع بها الجهاز كما أنه يتميز بتقنية وجوده التي لا مثيل لها ورونقه اللامع وشكله الجذاب، في السطور التالية سوف نقدم لكم أهم مواصفاته، حيث:

يمتلك الجهاز ميزه شاشة ذات ألوان طبيعية، كما أنه يوجد بالجهاز نظام حماية مميزة وعالية من خلال بصمه الوجه والأصبع.

من الممكن القيام بعمل نقش ورقم سري أيضاً، ومن أكثر المميزات التي تجعل الهاتف أكثر سرعة حتي الآن يتميز بمعالج iso.

يوجد بالهاتف مساحة كبيرة لتحميل الكثير من البرامج والألعاب المتنوعة ولدية ذاكرة عشوائية قد تصل الي 8 جيجا بايت ويمتلك أيضاً العديد من المساحات المتنوعة منها 128 جيجا بايت وكذالك 256 جيجا بايت وأيضاً 521 جيجا بايت.

أهم ما يجعل الهاتف أكثر ميزة عن غيره هو عدم وجود حواف خاصة به، كما أنه تم صنع حواف الهاتف من الألومنيوم مخصوص وزجاج الهاتف الخارجي صنع ضد الخدش.

سعر هاتف أيفون 14 برو ماكس في العالم

تم طرح في العديد من البلدان أسعار هاتف الايفون وفي السطور الأتية سنقدم لكم سعر الهاتف في الأسواق.

سعر الجوال في العالم 1340 دولار

وسعر الهاتف في مصر 38,289 جنيه مصري.

أما عن سعر الهاتف في السعودية 5,990 ريال سعودي.

وبالنسبة للسعر في الإمارات 5,990 درهم إماراتي.

ويجب علي الجميع معرفة أن سعر الهاتف لم يحدد بعد بشكل رسمي، كما أنه يختلف سعر الهاتف من مكان لأخر في الأسواق، ولكن يتراوح سعر الهاتف من أربعة وعشرون ألف جنية مصري الي خمسة وعشرون ألف جنية مصري، وهذا السعر قابل للنقص أو للزيادة في حدود بسيطة، حيث أنه سيتم تحديد سعر الهاتف من خلال المؤتمر الرسمي في أقرب وقت ممكن.