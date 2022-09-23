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عمر شويل - جدة كيفية شحن شدات ببجي عن طريق ID، شحن شدات ببجي لأن كل ما يشغل الأفراد العاشقين للعبة ببجي هو العثور على شدات ببجي حيث أصبح الحصول على أغنية قوة الكريستال بدون الشحن مجاناً وكل ماهو مطلوب هو إجراء مباراة كلاسيكية واحدة والتمكن من الفوز بها للحصول على الأغنية بشكل مجاني، وهناك العديد من المواقع رخيصة الثمن التي تمكن اللاعبين من الحصول على الشدات بمبلغ بسيط نستعرضها لكم في مقالنا اليوم.

شحن شدات ببجي

إذا تريد الحصول على شدات ببجي بطريقة سهلة وموثوق منها كل ماهو مطلوب الذهاب إلى موقع midas buy الذي يعتبر من أهم المواقع الرئيسية الموثوق منها في شحن شدات ببجي والذي يتاح من خلاله شحن شدات ببجي من خلال الرصيد أو عن طريق بطاقة الائتمان و القيام بالخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي ميداس باي للعثور على شدات ببجي ثم تسجيل الرقم التعريفي للاعب من خلال الشحن اليدوي ثم تحديد الدولة الخاصة باللاعب مثل مصر أو فلسطين أو أي بلد من البلاد العربية .

ثم لإتمام عملية الشحن يتم اختيار طريقة الدفع من خلال الرصيد أو من بطاقة الائتمان ثم تحديد عدد شدات ببجي التي تحتاجها والتي تصل إلى 3000 شدة بشكل يومي.

كيفية شحن شدات ببجي عن طريق الايدي pubg mobile ب ID

هناك العديد من المواقع الإلكترونية التي تقوم بشحن شدات ببجي عن طريق الهاتف الجوال لكن يلجأ البعض إلى معرفة المواقع الأساسية الموثوق منها التي لا تقوم بالنصب على اللاعبين وهو من المواقع الرخيصة في شراء الشدات ويتم شرائها من خلال الآي دي من خلال الخطوات التالية: