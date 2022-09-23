نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر أقوى هاتف سامسونج جلاكسي اس 23 galaxy هاتف العظماء في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف سامسونج جالاكسي اس 23 الذي تم الإعلان عنه في الفترة الماضية وتم طرحه في الاسواق حتى يتم شرائه من قبل محبي هواتف سامسونج، وجاء الهاتف بمواصفات كثيرة جعلته الأفضل في تلك الفترة الحالية، ومواصفات الهاتف تتمثل في أن الشاشة جاءت بحجم 6.8 بوصة، كما أن الهاتف يمتلك مساحة تخزين كبيرة تصل إلى 512 جيجابايت ويتميز الهاتف بالبطارية القوية التي تأتي بقدرة 67 واط، والمزيد من تفاصيل الهاتف سيتم ذكرها في الفقرات القادمة.

مميزات وعيوب هاتف سامسونج جالاكسي اس 23

تعد عيوب الهاتف قليلة ويمكن أن يتم تلاشيها والتغاضي عنها، ومن ضمن تلك العيوب هي أن الهاتف لا يوجد به فتحة مخصصة لتوسيع عملية التخزين والتي تتمثل في Micro SD والعيب الآخر للهاتف أنه لا يمتلك منفذ لسماعات الأذن، وبعد الإنتهاء من ذكر العيوب علينا أن نذكر لكم المزايا كالتالي:

يدعم الهاتف خاصية تحديث الشاشة.

يمتلك الهاتف أربع كاميرات خلفية والتي تأتي بدقة عالية.

شحن الهاتف سريع وذلك بسبب أن بطارية الهاتف تأتي بقوة 67 واط.

يوجد في الهاتف مستشعر البصمة والذي تم دمجه في الشاشة.

شبكة الجيل الخامس من الأشياء التي يدعمها الهاتف، والتي تصل سرعتها إلى 10 جيجابايت.

سعر الجهاز حول العالم

في تلك الفترة يقوم الكثير بالبحث عن سعر الهاتف بعد أن تم طرحه في الأسواق، لذا سنوافيكم بسعر الهاتف في أكثر من دولة مختلفة، لذا فإن سعر الهاتف كالتالي: