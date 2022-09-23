نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف بوكو إم فايف إس الجديد من شاومي هل تستطيع أن تجاري شركة سامسونج في المقال التالي

عمر شويل - جدة استطاعت شركة شاومي في الآونة الأخيرة، أن تنافس كبرى الشركات المتخصصة في صناعة الهواتف المحمولة، مثل شركة سامسونج وآبل، وذلك لأن هواتفها مصنوعة بدقة، بالإضافة إلى الإمكانيات العالية، فضلاً عن الأسعار المنخفضة نوعاً ما، إذا ماتمت مقارنتها بالإمكانيات، وقد أعلنت الشركة، عبر مؤتمر رسمي لها، عن الإصدار الجديد هواتفها المحمولة، وهو هاتف بوكو إم فايف إس، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم أبرز المميزات والعيوب الخاصة بالهاتف، بالإضافة إلى أسعاره في الأسواق، فتابعونا.

مواصفات شاومي بوكو إم فايف إس

يدعم الهاتف الاتصال بشبكات واي فاي وبالبلوتوث، بالإضافة إلى خاصية nfc.

يبلغ وزن الهاتف 178، ويتوافر بعدة ألوان وهي:- الأبيض والرمادي والأزرق.

يدعم كل من شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع للهواتف المحمولة.

نوع الشاشة سوبر أموليد، غير قابلة للخدش أو الكسر فهي من نوع الكورنج غوريلا، 6 بوصة.

يوجد بعض الإضافات بهاتف شاومي مثل واجهة مستخدم من النوع MIUI 13.

الكاميرا الأساسية للهاتف رباعية بدقة 64 ميجا بكسل، وتدعم تصوير الفيديو بجودة عالية.

بينما الكاميرا الثانوية للمحمول دقتها 13 ميجا بكسل، بتقنية الإتش دي آر.

يوجد بالهاتف خاصية البانوراما.

يعمل هاتف شاومي بنظام أندرويد 12.0.

المعالج ثماني النواة، ونوعه ميديالتك هيلو، بالإضافة إلى المعالج الرسومي من النوع ميل.

يتمتع الهاتف بوجود عدة خواص للاستشعار، ومنها:- البصمة والتسارع والدوران والبوصلة.

تبلغ مساحة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت، بالإضافة إلى وجود كارت ذاكرة إضافي.

يوجد بالهاتف فتحة جاك يو إس بي، بالإضافة إلى جاك سماعات الرأس.

يحتوي هاتف شاومي على بعض الخواص الإضافية، مثل الجي بي إس ورادبو إف إم.

بطارية الهاتف غير قابلة للإزالة، وهي من نوع الليثيوم بوليمر، بالإضافة إلى دعمها خاصية الشحن السريع.

سعر الهاتف في الأسواق

حتى الآن لم يتم طرح سعر هاتف شاومي بوكو إم فايف إس في الأسواق، وذلك لأن تم الإعلان عن إصداره، في مطلع الشهر الجاري، وقد تم الإعلان عن مواصفاته، ولكن لم تقوم الشركة بالإعلان عن الأسعار التي سوف يتم طرح الهاتف بها،ولكن فور نزول الأسعار سوف نوافيكم بالتفاصيل وبكل جديد.