نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع فري فاير للشحن 2022 ستحصل علي عدد من الجواهر لا نهائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تريد معرفة كيفية استلام الماس في Free Fire Free من موقع فري فاير الرسمي بأرخص طريقة يبدو الأمر وكأنه خدعة ، حيث تعد Garena Free Fire واحدة من أكثر الألعاب شعبية في عالم العصر. عليك بالتأكيد أن تلعب. على الرغم من أنها لعبة مجانيه للعب، إلا أنك تحتاج إلى إنفاق بعض المال للاستمتاع الكامل باللعبة.

موقع فري فاير الرسمي

ما هو الماس في فري فاير؟ الماس الملقب بالجواهر هو العملة المميزة للعبة، والتي يمكنك من خلالها شراء الجلود والعناصر الحصرية الأخرى لشخصياتك. لا يمكن شراء هذه العملة إلا بأموال حقيقية، لكن استخدامها لا يؤثر على Battle Royale . كما هو شائع في الموقع الرسمي، فكلما زاد عدد الماس الذي تشتريه من الموقع، زاد الخصم الذي تحصل عليه عند الشراء. ولكن للأسف، الماس ليس رخيصًا، ولهذا السبب سنذكر لك جميع الطرق الرسمية المتاحة أمامك لكي تقوم بشحن اللعبة.

شحن جواهر فري فاير id

لكي تقوم بشحن اللعبة يجب عليك زيارة الموقع الرسمي لفري فاير أولا ثم اتباع الخطوات الأتية بكل دقة لكي تحصل علي الجواهر بطريقة صحيحة

زيارة الموقع قارينا فري فاير Shop2game للشحن.

بعد ذلك تسجيل الدخول بأي وسيلة تفضل، لديك العديد من الطرق مثل الايدي او الفيس بوك او جيميل فيمكنك اختيار الطريقة التي تروق لك.

بعد ذلك الاتجاه إلى المتجر ولكن اهم خطوة هي تحديد بلدك أولا لكي تجد العملة في المتجر حسب ما ستقوم بدفعه.

ثم اختيار عدد الجواهر التي تريد شرائها، ثم تحديد طريقة الدفع التي ترغب الدفع بها.

ثم استكمال خطوات الدفع وعند الإتمام ستجد أن الجواهر التي قمت بطلبها ستكون في حسابك داخل اللعبة.

إذا كنت أول مرة تقوم بالشحن من الموقع فستجد مميزات وعروض كثيرة يمكنك الاستفادة منها.

أكواد فري فاير

في الواقع، يمكن لبعض الرموز أن تكافئك بجلود وعناصر حصرية، ويمكن رؤية بعض الاكواد الرسمية في القائمة أدناه، وتجدر الإشارة إلى أن بعضها قد تنتهي صلاحيته بمرور الوقت:

F29X030YXQ2U

TGJ2VD5P1EYC

46NUM6AHQ2G0

RR69HFOX8075

ADD2BCL4KKE5

طريقة شحن جواهر فري فاير

يوجد الكثير من الأحداث التي تقوم بها فري فاير عبر منصاتها التواصل الاجتماعي ومتاحة أيضا علي موقعهم الرسمي للشحن قارينا فري فاير، ويمكنك الحصول علي جواهر أيضا من خلال مشاهدة الإعلانات التي توفرها اللعبة وغيرها من الطرق مثل الشحن عبر بطاقات جوجل بلاي.