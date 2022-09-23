نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد أون تايم سبورت 1 و 2 و 3 على القمر الصناعي نايل سات جودة FHD في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد أون تايم سبورت 1 و 2 و 3 على القمر الصناعي نايل سات جودة FHD لمشاهدة أهم مباريات الدوري المصري الممتاز 2023، ومباريات كأس مصر الجديد 2023، بالإضافة إلى مشاهدة مباريات المنتخب الوطني المصري الأول والمنتخب الأولمبي، ومباريات منتخب الشباب، وغيرها من مجموعة البطولات المحلية والدولية التي تذاع على شاشة قنوات On time sports 3, 2, 1، التي تضم باقة كبيرة من رجال الرياضة المصرية.

تردد أون تايم سبورت 1

يقود قناة On time sports الكابتن احمد شوبير بالإضافة إلى مجموعة أخري من الإعلاميين والصحفيين المصريين، سواء من تقديم المباريات أو التحليل أو البرنامج اليومي ملعب on time sports، لذا تتمكن عزيزي المشاهد تثبيت التردد الجديد للقناة عن طريق تحديث البيانات التالية.

القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 11681. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6. الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة On time sports 2

يترأس On time sports 2 الكابتن محدت شلبي ويعاونه الكثير من الإعلاميين والصحفيين الرياضية المصريين والعرب، كما يقدم أيضا برنامج ي مساء اون على شاشة قناة on time sports 2، لهذا تتمكن من استقبال التردد الجديد للقناة عن طريق التالي:

القمر الصناعي: NileSat.

الاستقطاب: H أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التردد: 10853.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

تتخصص On time sports 3 في تقديم الألعاب الرياضية في الصالات، مثل إذاعة مباريات (الاسكواش، السلة، اليد، الطائرة)، لذا يمكنكم تثبيت التردد الجديد للقناة مشاهدة المباريات والدوريات العالمية لألعاب الصالات عن طريق التالي.

القمر الصناعي نايل سات. التردد 12303. الاستقطاب أفقي. معامل تصحيح الخطأ 5/6. معدل الترميز 27500.

البطولات التي تذاع على قنوات اون تايم سبورت

تنقل قنوات On time sports 1 2 3 العديد من الأحداث الرياضية ما بين برامج حوارية أو بطولات دولية أو محلية سواء للأندية المصرية أو المنتخبات الوطنية، في جميع الألعاب الرياضية، كما تنقل القناة قرعة كأس العالم وكأس أفريقيا وغيرها من المؤتمرات والندوات وورش العمل الرياضية، ولكن أبرز هذه الأحداث الرياضية التالي:

مباريات الدوري المصري الممتاز 2023.

كأس السوبر المصري.

بطولة كأس مصر 2023.

الأدوار التمهيدية لبطولة أفريفيا لأبطال الدوري والكونفدرالية.

كأس السوبر المصري السعودي.

بطولة كأس السوبر الأفريقي.

الدوري المصري لكرة اليد.

بطولة الدوري المصري لكرة السلة.

دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، ونذكركم برابط تردد قناة الكاس القطرية.

وصلنا معكم لختام خطوات تثبيت تردد On time sports 1 و 2 و 3 على القمر الصناعي نايل سات جودة FHD.