نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوتيوب يُعلن عن ميزة جديدة لتحقيق الربح في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت خلال الساعات الماضية منصة “يوتيوب” العالمية عن ميزة جديدة رائعة لتحقيق ربح مالي كبير لمنشئي المحتوى والمبدعين وتحقيق أرباح مالية مضاعفة، حيث كشفت عن تقديم أكثر من 50 مليار دولار لصناع المحتوى والفنانين وكذلك الشركات العالمية على مدار الثلاث سنوات الماضية في أو حدث لها تحد اسم “Made on YouTube “، وذلك وفق ما نقله موقع البيان الإماراتية.

ميزة تحقيق الربح من الفيديوهات القصيرة على يوتيوب

وتقدم YouTube ميزة جديدة من أجل دعم المحتوى المبدع على المنصة التابعة لها، حيث أعلن الفريق عن توسيع دائرة تحقيق الربح وذلك من خلال الربح من الفيديوهات القصيرة “Shorts”، حيث أنها تقدم إمكانية الربح المادي من الإعلانات التي يتم عرضه على عمل صناع المحتوى، حيث يعكس الإعلان الجديد عن تنوع مجتمع صناع المحتوى والسماح لأكثر من ملوني مستخدم ومبدع على التطبيق من جني الأرباح على يوتيوب من خلال العمل الإبداعي الذي يعرضه عبر الفيديوهات القصيرة على المنصة.

مع بداية العام القادم 2023 سوف يتمكن صناع الفيديوهات القصيرة (Shorts) من التقديم في برنامج شركاء يوتيوب عند وصول عدد المشتركين في قنواتهم إلى ألف مشترك، والحصول على 10 ملايين مشاهدة للفيديوها القصيرة خلال مدة 90 يوماً، وسوف يتمتع الشركاء الجدد على المنصة بجميع المزايا التي يقدمها برنامج شركاء يوتيوب بما في ذلك تحقيق الربح من الإعلانات عبر ومقاطع الفيديو الطويلة على YouTube، وهو خيار إضافي بالنسبة للمعايير الحالية، ومازال في إمكانية مقدمي الفيديوهات الطويلة التقديم عند وصول عدد المشتركين إلى 1000 مشترك و4000 ساعة مشهدة.

وهنا يمكن على لمستخدمي يوتيوب وصناع المحتوى اختيار الأفضل الذي يناسب القناة الخاصة بهم، وذلك بما يحفظ أمان العلامة التجارية للمعلنين، ودعم المحتوى الجديد الخاص بهم وتحقيق ربح مالي عالي شهرياً، وهنا يجب توجيه نصيحة هامة لجميع مقدمي ومنشئي محتوى يوتيوب وهو ضرورة تقديم معلومات هادفة، وذلك من أجل تحقيق موال حلال، وخاصة أن التطبيق ينتشر بسهولة كبيرة وإما يكون في ميزان حسناتك أو ميزان سيئاتك، ونرجو من المولى عز وجل أن يوفق الجميع وأن يدخلنا جناته بفضله وكرمه أمين يارب العالمين