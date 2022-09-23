كيفية تنزيل Grand Theft Auto V 5 للاندرويد بدون روابط في دقيقتان فقط!

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عمر شويل - جدة تنزيل Grand Theft Auto V 5 للاندرويد ، ليس فقط اللعبة هي ما تهم ولكن أسلوب اللعب يعد من عوامل الجذب الهامة في أي لعبة، حيث أنه واحد من ضمن الأشياء التى تم إبداعها بداخل لعبة جراند ثفت أوتو وذلك بسبب أنك لا تلعب بشخصيتك الأساسية فقط بل بثلاث شخصيات لكل واحد منهم مهماته الخاصة التي ترتبط بمهمات شخصيات أخري كذلك يمكن أن تلعب بالثلاث شخصيات فى آن واحد في مهمة واحدة وللمزيد من المعلومات عن تلك الخصائص المختلفة الشكل والمظهر فيجب عليك أن تتابع باقي مقالتنا فتابعنا.

تنزيل Grand Theft Auto V 5 للاندرويد

نبدأ أولا بفرانكلين الشاب الفقير في منتصف العشرينات من العمر. يعيش فرانكلين في أحياء مدينة جراند ثفت أوتو Los Santos مع والدته ويعمل بمعرض سيارات. كذلك ينفذ بعض المهام لصاحب المعرض (معظمها خارجة عن القانون) وذلك كالحصول على سيارات المعرض التى ابتاعها الناس من صاحب المعرض. ولم يسددوا أثمانها في الوقت المناسب ولكن الدافع وراء كل هذا هو لأنه يريد الحصول على المزيد من المال.

وثانياً شخصية مايكل في تنزيل Grand Theft Auto V 5 للاندرويد سارق البنوك المتقاعد في بداية الأربعينات من عمره. كذلك يعيش مع عائلته التي تعاني من بعض المشاكل والصعوبات حيث أن ابنه مدمن على المخدرات ولعب ألعاب الفيديو. أما ابنته فهي تريد الشهرة وأن تكون نجمه فنيه مشهورة ولكنها تتسكع مع الشخصيات الخطيرة. أما تريفور شريك مايكل السابق الطيار العسكري يعيش وحده في مقطورة بالصحراء خارج المدينة. وتصرفاته تكون متهوره ومجنونة تجعل الكل يخاف منه. بالإضافة إلى إدمانه للمخدرات. وتعاملاته مع تجار المخدرات والخارجين على القانون في جراند ثفت أوتو.

مهارات شخصيات GTA 5 للاندرويد

بعدما أطلعناكم على مهارات في شخصيات لعبة جاتا ليبرتي سيتي ستوريز و شخصيات لعبة جاتا سان أندرس فسنطلعكم على مهارات كل شخصية من شخصيات تنزيل Grand Theft Auto V 5 للاندرويد فتابعونا :

تريفور :

يستطيع لفترة طويلة من الوقت أن يتحمل ضربات الرصاص والوقوف أمام الكثير منها.

عند انتهاء تفعيل الخاصية يعود شريط الصحة للنقصان بشكل طبيعي.

كما يعد تريفور من أمهر الشخصيات بقيادة الطيارات.

مايكل في Grand Theft Auto V 5 للاندرويد :

يستطيع أن يبطئ الوقت لفترة من الزمن لكي تجعل له الأسبقية عندما يتواجد في سباق مثلاً.

وعند تفعيل هذه الميزة تقوم بتبطيء الوقت لفترة. ولكن التحرك يصبح بطئ ولكنها تجعل لك الأفضلية حينما تلحق بهدف معين أو داخل إحدى السباقات.

كما أنه يعد أيضاً من أمهر الشخصيات في استعمال القناصة .

فرانكلين :

يستطيع التحكم في السيارة أثناء القيادة بحرفية عالية فيساعد ذلك في اللحاق بسيارات العصابات أثناء المطاردة أو الهروب من الشرطة.

يعد أمهر الشخصيات بقيادة السيارات في جراند ثفت أوتو.

جدير بالذكر أنه يمكن تطوير المهارات البدنية الخاصة كالركض أو التصويب أو الطيران أو القيادة أو السباحة وخلافه من المهارات في تنزيل Grand Theft Auto V 5 للاندرويد.

طريقة تثبيت جاتا 5 للاندرويد والايفون

بعد أن قمنا بغلق بيانات الهاتف وفتحنا الواي فاي نقوم بكتابة اسم اللعبة على متصفح جوجل. ثم بعد ذلك نختار اللعبة من قِبَل موقع روكستار جيمز. ثم اختيار نوع الهاتف ونظام التشغيل إذا كان اندرويد أو IOS. الدفع الإلكتروني للعبة ثم الاستمتاع بها!