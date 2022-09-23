نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي لعبة GTA سان أندرياس ؟ إصدار الهاتف الجوال للاندرويد والايفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة GTA سان أندرياس ، بعد أن تم نزول إصدارات جراند ثفت أوتو على الكمبيوتر ومن بعدها الـPSP والـXBox فالآن أصبحت اللعبة متاحة على الاندرويد والايفون واللعبة الآن منتشرة بشكل كبير حول العالم رغم أنها تعرضت للانتقادات بل وأكثر، المنع في بعض الدول التي لا يناسبها تلك اللعبة وتتعارض مع معتقداتها أو تخدش حياؤها وفي تلك المقالة سوف نتعرف على اللعبة ومميزاتها للجوال والأشياء التي يجب أن تتوفر في الهاتف للحصول على اللعبة بدون أي عوائق في طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas

لعبة GTA سان أندرياس وأشياء يجب توافرها في الهاتف

بعد الانتشار الهائل الذي حققته لعبة gta sa للاندرويد حول العالم. بالإضافة إلى التمكن من حصد الملايين من اللاعبين وذلك بفضل أجزاء جراند ثفت أوتو السابقة. بغض النظر عن المتعة التي تقدمها اللعبة وكذلك الرسومات والجرافيكس التي تجذب اللاعب حتى يتوحد ويشعر أنه جزء من اللعبة. كذلك قامت لعبة GTA سان أندرياس للتسهيل على اللاعبين ولعب اللعبة في أي مكان. قامت شركة روكستار نورث بتصميم جزء جديد يدعم التشغيل على منصات الاندرويد والـIOS. والأشياء المتطلبة لـ تحميل grand theft auto san andreas بحجم صغير والاستمتاع باللعبة من أي مكان.

نظام تشغيل الهاتف هو أندرويد: 4.1 أو أكثر.

الذاكرة العشوائية هي 1.5 غيغابايت.

مساحة التخزين 500 ميغابايت (مساحة حرة).

وحدة معالجة الهاتف المركزية تكون رباعية النواة أو ما يعادلها.

كذلك وحدة معالجة الرسوميات هي Adreno 330 أو ما يعادلها.

اداء جراند ثفت أوتو سان أندرياس

تم إضافة في لعبة GTA سان أندرياس محرك جديد لكي يتمكن اللاعبين من اللعب بسهولة ويسر مع استخدام الهاتف المحمول. حيث يمكن التحكم في اللعبة من خلال الشاشة عن طريق الأسهم التي تظهر أمامك بإمكانية تبديل الأسلحة من خلال أحد الأزرار عن طريق اللمس. بالإضافة إلى أن جراند ثفت أوتو عند ركوب أحد المركبات فيها ستجد أن الشاشة قد ظهر فيها بعض الأزرار الجديدة مثل : زيادة السرعة والفرامل وغيرها.

كذلك يمكن في اللعبة الاعتماد على أذرعة التحكم في تحميل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas. التي تدعم الهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد. كما ستتمكن من خلالها تأدية المهام كأنك تستخدم البلاي ستيشن. وهذا ينطبق أيضاً على لعبة grand theft auto liberty city stories و لعبة Grand Theft Auto: Vice city.

الحصول على لعبة Grand Theft Auto: San Andreas

لمعرفة كيفية تحميل لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد فيمكنك معرفته من خلال السطور القادمة ولكن عليك بقفل بيانات الهاتف وفتح نقطة الاتصال بالهاتف.