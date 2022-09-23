نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة صحتي الفضائية عبر النايل سات وأهم برامج sehaty في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة صحتي من القنوات الأكثر مشاهدة وذلك لأن المحتوى الخاص بها يعمل على جذب انتباه المشاهد نظرًا لأنه يعمل على التوعية الصحية للإنسان، ويمنحه الفرصة الكافية للعلاج، وذلك من خلال عرض أبرز البرامج الصحية، والعلاجية التي يتم الاستعانة فيها بأمهر الأطباء، والمتخصصين في كافة المجالات الطبية، ولذلك نجد أن تردد تلك القناة على وجه الخصوص من الترددات الموجودة على محركات البحث بكثرة.

تردد قناة صحتي

إن القناة موجودة على الأقمار الصناعية مثل النايل سات، وكذلك عرب سات، وسوف نقوم بتوضيحه لحضراتكم، والقناة اكتسبت الشهرة الكبيرة بفضل المصداقية التي تقوم باتباعها كمنهجاً لها، حيث أن كافة الاتصالات التي يتلقاها البرنامج يتم التواصل معها، والرد بشكل تام على الأسئلة بطريقة تفصيليلة، فيتم الاستماع للمتصل حتى ينتهي تماماً ، ولذلك أحب المشاهدين القناة ببرامجها المتنوعة، والمتميزة، فهيا بنا إلى التردد الخاص بها.

تردد القناة على قمر النايل سات 11474، ومعدل الترميز هو 27500، والاستقطاب عمودي.

ومعامل تصحيح الخطأ ¾ تلك البيانات عند إدخالها تتمكن من الحصول على القناة لديك بكل سهولة.

مميزات قناة صحتي

مع التطور الملحوظ لأساليب عرض المحتوى الخاص بتلك القنوات، والنسب العالية للمشاهدة التي حازت عليها، فصار الأشخاص يبحثون عن مميزاتها التي أهلتها لتلك النتائج الباهرة، وتلك المميزات تتمثل فيما يلي:

القناة محتواها مجاني أي لا تحتاج من المشاهد دفع اشتراك لكي يتاح له تحميلها على جهاز التلفاز الخاص به.

كذلك يقوم على تقديم المحتوى الخاص بها نخبة رائعة من الأطباء الدارسين في كافة مجالات الطب، والذين يقدمون السعادة لهم من خلال الاستشارات الطبية النافعة.

التصوير يتم بآلات حديث، وذلك حتى لا يواجه المشاهد أي مشكلة في العرض، وبالتالي يصل إليه الصوت بشكل فعال، والصورة تكون واضحة بدون مشوشات.

بالإضافة إلي كل ذلك أنها تنوع في محتواها من خلال إذاعة ما يجعل الأسرة تجتمع أمامها بشتى الطرق، وذلك لأنها تحمل برامج للصغار ،والكبار.

في النهاية وبعد توضيح تردد قناة صحتي علينا أن نخبركم بأن القناة بالفعل تقدم لكم كافة سبل الدعم، والمساعدة على تخطي الأزمات الصحية، وكذلك يمكنكم من خلالها الحصول على أحدث أنظمة إنقاص الوزن، وكذلك المحافظة على الصحة.