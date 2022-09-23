اخصائي ينصح بهذه الأغذية للوقاية من الخرف

اخصائي ينصح بهذه الأغذية للوقاية من الخرفنصح أخصائي الشيخوخة، كيريل بروشايف بتضمين الأسماك واللحوم البيضاء في قائمة الطعام للوقاية من الخرف.

قال د. كيريل بروشاييف، إنه من أجل الوقاية من الخرف، يجب اتباع نظام غذائي متوازن، والتقليل من نسبة الحلويات في النظام الغذائي وإدراج الأسماك واللحوم البيضاء على قائمة الطعام.

وأوضح الأخصائي أن أمراض الأوعية الدموية واضطرابات التنكس العصبي ومشاكل الكلى والكبد والأعضاء الأخرى وتعاطي الكحول من بين عوامل الإصابة بالخرف. ومن أجل تجنب أمراض الأوعية الدموية التي تؤدي إلى اضطرابات التنكس العصبي، فإنك تحتاج إلى تناول ما يكفي من الفيتامينات والبروتينات والألياف وأحماض "أوميغا 3 "، مع الحد من الأطعمة الغنية بالسكريات البسيطة والدهون المشبعة.

وشدد الطبيب على ضرورة تناول ما يكفي من الغذاء الغني بالبروتين، انطلاقا من نسبة غرام واحد من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم، وفق روسيا اليوم.

وكان، يوري كونيف الأستاذ في قسم العلاج الشامل بجامعة موسكو الحكومية وطبيب القلب والشيخوخة قد ذكر طرق الوقاية من الخرف. يمكنك اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط​​، التي تتضمن الكثير من الخضار والفواكه. ويجب الامتناع عن أكل كميات كبيرة من اللحوم الحمراء وإعطاء الأفضلية للحم الأبيض. كما يجب استهلاك المزيد من الزيوت النباتية، بحسب الأستاذ.

وقبل ذلك أعلنت طبيبة أمراض الأعصاب في مستشفى "كوجيفنيكوف" الروسي، كسينيا شيفتسوفا، أن الوقاية من أمراض القلب ستساعد في التقليل من مخاطر الإصابة بالخرف الوعائي. وحسب الطبيبة، فإن المشي اليومي والنشاط البدني المنتظم سيساعدان في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ ويؤخران ظهور الخرف الوعائي. وإضافة إلى ذلك نصحت الطبيبة بممارسة التدريب المعرفي ودراسة الشعر واللغات الأجنبية.