عطل يضرب "إنستغرام"تعرض موقع "إنستغرام" الذي تملكه شركة "ميتا" مساء يوم الخميس، لعطل ‏تأثر به الآلاف من مستخدميه.

وذكر موقع رصد الأعطال على المواقع الإلكترونية "داون ديتيكتور" أن ما يقرب من 19000 مستخدم واجه مشكلة في الوصول إلى "إنستغرام".

وجاء أكبر عدد من الشكاوى بشأن منصة التواصل الاجتماعي من داخل أمريكا، بأكثر من 15 ألف رسالة، كما تم تسجيل عدد كبير من الشكاوى الواردة من كندا وإسبانيا واليونان وبريطانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا والنرويج.

وفي أول رد منه على العطل، قالت منصة "إنستغرام" في بيان إنها "على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى "إنستغرام"، وأنه يعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن".

ويشكو غالبية المستخدمين من وجود مشاكل في كلا التطبيق والموقع، كذلك هناك أعطال عند تسجيل الدخول إلى حساباتهم، وعرض خلاصة الأخبار.

وسبق أن تعرضت منصات شركة "ميتا"وهي "إنستغرام" و"فيسبوك" و"واتسآب" لأعطال تقنية على مستوى العالم.وكالات