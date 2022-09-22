نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق شحن جواهر فري فاير بالأيدي موقع جارينا الرسمي لـ 10000 جوهرة أو أكثر في المقال التالي

عمر شويل - جدة حازت لعبة فري فاير القتالية على نتائج مذهلة ضمن ألعاب الحرب الجديدة، والتي وصل عدد مستخدميها لأكثر المليار في أنحاء العالم، وكل لاعب في حاجة إلى شحن جواهر فري فاير بالأيدي بطرق شرعية وبسيطة حتى يتمكن من الفوز باللعبة والوصول إلى أعلى المراكز، فإذا كمن تريد الحصول على 10000 جوهرة وأكثر عليك بالدخول على موقع قارينا فري فاير لشراء الجواهر المطلوب، وكل كمية تحصل عليها تستفيد بالهدايا الإضافية من الجواهر، كما يمكنك من أكواد فري فاير استبدالها والحصول على ما بها من مكافئات.

طرق شحن جواهر فري فاير بالأيدي

من أسهل الطرق والخطوات التي تعطيك شحن جواهر فري فاير بالـID يكون من موقع garena free fire، لضمان الحصول على الجواهر بشكل رسمي وآمن على حسابك ومعرف اللاعب، حيث أنه الموقع الرسمي المخصص من قبل اللعبة، وكذلك استبدال اكواد فري فاير من الموقع الرسمي للعبة كذلك، كما يمكن الشحن عن طريق بطاقات جوجل بلاي بالشحن الرسمي، ومواقع أخرى تقدم الجواهر لكن غير آمنة على الحساب، ولذلك لا نقدم لكم بموقع ثقفني إلا وسيلة الشحن للجواهر عن طريق مركز جارينا الحقيقي.

تحديثات فري فاير 2022

تحديثات فري فاير تقدم في اللعبة الكثير من الميزات، وتم آخر تحديث بتاريخ 9/9/ 2022، والذي يتضمن الميزات التالية:

التحديث الجديد به كلاش سكودا الموسم 15.

كذلك يتضمن خريطة تاتسويا الجديدة، وخريطة بيكستيرا.

ومتاح لك سلاح جديد هو سلاح ليزر المعالج.

مع توافر تحسينات الرويال باتل.

قارينا فري فاير شحن

طرق الشحن لجواهر رسمية تتم عن طريق دخول موقع جارينا واتباع خطوات بسيطة يمنحك 10000 جواهر في الحال وفق التالي: