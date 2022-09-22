نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الفخم” سعر ومواصفات هواوي نوفا y90 في السعودية / الامارات Huawei nova Y90 في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تريد جوال قوي يناسب كل احتياجاتك ؟.. شوف فخامة الجوال الجديد واعرف سعر ومواصفات هواوي نوفا y90 الجديد في السعودية / الامارات أمتلك أقوي جوالي من هواوي Huawei nova تم الإعلان عنه بشكل رسمي في الدول العربية ودول الخليج العربي.

طرحت هواوي فخامة هتفها الجديد ليكون م أقوي المنافسين في مواصفاته وفئة السعرية في الأسواق العربية حيث تم عرض بسعر منافس جدا مع أفضل مواصفات جديدة مميزة، وسوف نوضح لكم أهم مواصفات الهاتف وسعره خلال مقالنا اليوم.

فخامة مواصفات هواوي نوفا y90

في أخر تحديثات شركة هواوي تأتي مواصفات هواوي نوفا 90y كما يلي:

الشاشة تأتي بحجم 6.7 بوصة بجودة FHDK ,هي من نوع IPS LCD، ويأتي معدل تحديث الإطارات بمقدار: 90 هيرتز.

والمساحة التخزينية: 128 جيجا بايت مساحة التخزين الداخلية ومعها 6 جيجا رام بايت.

كما يوجد منه مساحة داخلية 128، ومعها 8 جيجا بايت رام.

المعالج: Qualcomm Snapdragon 680.

أما المعالج الرسومي: Adreno.

لكن نظام التشغيل: EMUI 12.

بينما سعة البطارية: 5000 مللي أمبير.

بقوة شحن 40 وات.

كما أن الكاميرا الخلفية يوجد بها 3 كاميرات وهي كما يلي: 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8. و2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 عدسة Macro. 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 عدسة للعزل. ودعم تصوير فيديو بدقة 1080P. دعم الفلاش LED. أما الكاميرا الأمامية: 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0.



سعر هواوي نوفا y90 في السعودية والأمارات

يتوافر هاتف هواوي نوفا واي 90 في نسختين مختلفتين ويأتي السعر كما يلي:

النسخة 128 جيجا بايت ومعها 6 جيجا بايت رام بتكلفة 859 ريال سعودي، أو 800 درهم إماراتي، و169 دينار أردني، و779 ريال قطري.

أما النسخة الثانية بسعة 128 جيجا بايت ومعها 8 جيجا رام بايت بتكلفة 949 ريال سعودي، أو 1000 درهم إماراتي، و899 ريال قطري، و99.9 ريال عماني.

مزايا جبارة في هاتف هواوي نوفا واي 90

بعد أن تحدثنا عن سعر ومواصفات هواوي نوفا y90 في السعودية و الامارات وغيرها من الدول العربية نوضح لكم أهم المزايا وهي كما يلي:

البطارية بحجم كبير 5000 ملي أمبير تبقى لفترة طويلة، وداعمة للشحن السريع.

كما يوجد به بصمة مع زر باور وخاصية التعرف على الوجه، ويدعم NFC.

بالإضافة إلى أن الهاتف شاشته كبيرة بمقدار 6.7 بوصة والألوان والمشاهدة بها رائعة.

ومعالج الهاتف متميز بالسرعة في الأداء ويتحمل كافة المهام اليومية لكنه لا يعتبر الأفضل في استخدام الألعاب.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن سعر ومواصفات هواوي نوفا y90 في السعودية / الامارات، وقد وضحنا لكم أهم مزايا الهاتف.