نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقطات إصدار لعبة GTA 6 يشاركها مطوري لعبة Grand Theft Auto 6 الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقطات إصدار لعبة GTA 6 يشاركونها مطوري اللعبة بعد التسريبات الأخيرة منذ يومين حيث تم استعراض لقطات فيديو . لما ستحتويه Grand Theft Auto 6 الجديدة كما أتت مع تلك اللقطات . مشاهد صور خاصة ببطلة اللعبة الجديدة جراند ثفت أوتو 6 وعرض الخريطة بمساحتها . وما ستحتويه من مغامرات داخل مدينة ميامي الأمريكية كذلك بجانب أن التسريبات التي تمت عن . طريقة تحميل لعبة GTA 6 أثارت العديد من آراء اللاعبين عن ما ينتظرونه من نسخة اللعبة الجديدة . كما صرح العديد من عشاق جراند ثفت أوتو بآراء أيحابيه عن GTA 6 وتحدثوا . علي أن اللعبة سوف تحرز تقدماً كبيراً تلك التصريحات جاءت بجانب تصريح شركة روك ستار . بأن توقعهم أن النسخة ستحصد مليارات الدولارات علي مستوي العالم وعبر السطور القادمة من مقال . “موقع ثقفني” سنتعرف علي التفاصيل الخاصة بلعبة GTA 6 .

لقطات إصدار لعبة GTA 6 وما تحتويه اللعبة الجديدة

نشرت لقطات إصدار لعبة GTA 6 من قبل مطوري اللعبة وذلك لكي ما يواجهوا التسريبات التي حدث من شخص . قام بنشر الفيديوهات التوضيحية لمحتوي لعبة GTA 6 كما أظهرت تلك التسريبات بأن . تنزيل لعبة Grand Theft Auto 6 علي الهواتف وكافة الأجهزة يجب أن تحتوي علي مساحة أكبر لتثبيت اللعبة . عكس ما كان يحدث مع النسخ السابقة كما رأوا مطوري اللعبة بأنه يجب نشر لقطات واضحة أفضل مما تم تسريبه من يومين . حيث أن التسريبات كانت باهتة للغاية ولا توضح صور اللعبة وجاءت لقطات لعبة GTA 6 من المطورين أكثر وضوحاً أظهرت بعض العناصر الجمالية . اللطيفة والمنظمة أما عن تصريحات روك ستار عن لعبة جراند ثفت أوتو 6 نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

تصريحات روك ستار عن لقطات إصدار لعبة GTA 6

جاءت تصريحات روك ستار عن فيديوهات تنزيل لعبة Grand Theft Auto 6 المنتشرة من يومين . وقالت عبر حسابها الرسمي علي تويتر بأن تلك التسريبات حقيقية . كما قالت الشركة بأن اللقطات المسربة كانت بمثابة خيبة أمل للشركة لأنها كانت حريصة أن لا تظهر لعبة Grand Theft Auto 6 سوي في الوقت المحدد من الشركة . كذلك وجهت تنويه لمسرب تلك اللقطات وقالت بأن الأمر غير قانوني لأنه بمثابة أختراق لأنظمة الشركة كما قالت أيضاً بأنها . كانت ترغب بأن لقطات إصدار لعبة GTA 6 تظهر بشكل لائقاً أفضل من تلك التسريبات التي تمت . كما قالت روك ستار بأنها عانت في الفترة الأخيرة من أختراق الشبكة الخاصة بها . أما عن ما احتوته تسريبات طريقة تحميل لعبة GTA 6 نتعرف عليه بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

ما الذي احتوته تسريبات Grand Theft Auto 6

منذ يومين ظهرت لقطات إصدار لعبة GTA 6 بتسريبات ما يقرب من 90 مقطع فيديو مختلف لمشاهد متعددة . في لعبة GTA 6 عبر منصات متعددة بشكل غير معلوما المصدر وذلك ما يعتبر غير رسمي . حيث لم يصدر عن شركة روك ستار ولكن صدر من شخص غير مرتبط بالشركة كما عرض في الفيديوهات التي انتشرت . العديد من عمليات السطور بجانب الألعاب النارية وبعض من المحادثات الصوتية كذلك بجانب أن اللقطات المنتشرة عن لعبة Grand Theft Auto 6 . أكدت بأنها ستحتوي علي أبطال من الأنات والذكور جنباً إلي جنب أما عن . طريقة تحميل لعبة GTA 6 نتعرف عليها بالسطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

طريقة تنزيل لعبة Grand Theft Auto 6

بعد أن يتم التصريح بشكل رسمي من شركة روك ستار بطرح لعبة GTA 6 يمكنك تثبيتها علي جهازك بالخطوات التالية :-

أدخل علي المتجر الخاص بنوع هاتفك وقم بالبحث عن لعبة Grand Theft Auto 6 . كما بعد أن تظهر نسخة اللعبة الجديدة يجب التأكد أن هناك رسوم خاصة بدفعها أم لا لكي ما يتم دفعها من عدمه . كذلك بعد الانتهاء من الخطوة السابقة قم بالضغط علي زر تحميل لعبة GTA 6 . انتظر دقائق معدودة للانتهاء من عملية تثبيت اللعبة وبذلك تكون قد حصلت علي النسخة الجديدة GTA 6 .

لقطات إصدار لعبة GTA 6 التي انتشرت منذ يومين من شخص مجهول قامت بالرد علي ذلك مطوري اللعبة . بمشاركة بعض اللقطات الخاصة بالنسخة الجديدة GTA 6 ولكن لم يصدر تصريح رسمي عن صدور لعبة جراند ثفت أوتو 6 من روك ستار حتي الآن