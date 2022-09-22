نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبه GTA 5 عبر موقع Steam وكيفية تنزيل GTA 5 على Android في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبه GTA 5 عبر موقع Steam ،هناك الكثير من الاخبار المزيفة حول لعبه جاتا الجديدة وتيجة لذلك ، لن تتمكن من لعب منفذ رسمي للعبة على Android. لا تثق في مواقع الويب الخاصة بجهات خارجية apk التي تحثك على تنزيل GTA 5. قد ينتهي بك الأمر إلى تنزيل الملفات المصابة على هاتفك الذكي نتيجة لذلك ،ولمعرفة خطوات تحميل اللعبه تابع الفقرة القادمة.

طريقة تحميل لعبه GTA 5 عبر موقع Steam

هناك الكثير من الطرق المضللة حول كيفية تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 ، ولكن إليكم سوف نقدم أكثر الطرق سهوله تمكنكم من تنزيل اللعبة بطريقة امنه جدا وهذا هي الخطوات كالتالي :

بمجرد إعداد حسابك ، توجه إلى الصفحة الأولى لمتجر Steam وانقر على “تثبيت Steam“. سيؤدي هذا إلى تثبيت عميل سطح المكتب Steam على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، والذي سيقوم بإعداد حساب Steam على سطح المكتب. ضع في اعتبارك أنك ستحتاج إلى هذا الحساب للعب في كل مرة. بمجرد التثبيت ، قم بتسجيل الدخول باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني المسجل في Steam. بعد تسجيل الدخول ، قم بالوصول إلى متجر Steam من داخل عميل سطح المكتب. الان ابحث عن GTA 5 ، وحدد الإصدار الذي ترغب في شرائه وانتقل إلى الفوترة. أيضا يمكنك إضافة بطاقة الائتمان الخاصة بك إلى حسابك لسهولة الخصم في المستقبل. كذلك يمكنك أيضًا اختيار استرداد أي أرصدة Steam (إذا كان لديك أي منها). بمجرد قيامك بإلغاء الدفع ، ستتم إضافة اللعبة إلى مكتبة الألعاب الخاصة بك. المنشور الذي يمكنك الوصول إليه من “My Library” على عميل سطح المكتب Steam. توجه إلى GTA 5 هناك ، وحدد “بدء التنزيل”. سيبدأ تنزيل GTA 5 ، وبمجرد الانتهاء ستبدأ عملية التثبيت. بمجرد التثبيت ، سيُطلب منك أيضًا إعداد حساب Rockstar Games ، والذي يمكنك القيام بذلك باستخدام بيانات اعتماد Steam الخاصة بك. بمجرد اكتمال تسجيل الدخول ، يمكنك البدء في لعب GTA 5.

ملاحظة: GTA 5 هي لعبة كبيرة نتيجة لذلك ، يوصى بالحصول على نطاق ترددي عالٍ واتصال إنترنت عريض النطاق غير محدود لتنزيل اللعبة على.

كيفية تنزيل GTA 5 على Android

كان هناك الكثير من التقارير والشائعات المنتشرة علي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حول إصدار رسمي من GTA 5 لأول مرة على Android، ومع ذلك من المهم ملاحظة أن Rockstar Games لم تنشر أي إصدار رسمي حتي الأن من GTA 5 على Android ، وجميع إصدارات GTA الرسمية المتاحة على Android هي:

GTA: نائب المدينة. لعبه جاتا سان اندرياس. .GTA: Liberty City: Stories GTA: حروب الحي الصيني . GTA: الثالث.

لقد وصلنا إلي نهاية مقالتنا ، نتمني أن نكون قد أفدناكم عزيزي القاريء .