نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات سامسونج جلاكسي اس 23 أقوى هاتف لسنة 2022 تعرف علي مواصفاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد قامت شركة سامسونج بتقديم أفضل المواصفات داخل هاتفها الجديد وهو سامسونج جلاكسي اس 23 ، كما أنها قامت بتطوير المعالج الخاص بهذا الهاتف بشكل كبير للغاية، كما أنه يأتي بكاميرا خرافية وتعتبر من أفضل الكاميرات الموجودة في جميع الهواتف على الإطلاق، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مساحة تخزين كبيرة للغاية، ويأتي الجهاز بشكل أنيق وبألوان متميزة.

مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي اس 23

قامت شركة سامسونج بإضافة الكثير من التطورات داخل هذه الجهاز الجديد الخاص بها :

يأتي هذا الجهاز ببطارية عملاقة وتكون سعتها 4500 ملى أمبير.

كما أن البطارية الخاصة بهذا الجهاز تكون غير قابلة لإزالة.

يأتي أيضًا هذا الجهاز بنسختين واحدة منهم 128 جيجابايت والآخرين تكون 256 جيجابايت.

يحتوي هذا الجهاز على مدخل للذاكرة الخارجية.

يدعم خاصية الشحن السريع التي تصل إلى 30W.

كما أن هذا الجهاز مزود ببصمة أمامية في أسفل شاشة الهاتف.

الكاميرا الأمامية لهذا الهاتف ذات دقة 40 ميجا بكسل وأيضًا يحتوي على فلاش يدوي.

يحتوي أيضًا على خاصية الميكروفون الثانوي وهذا خاص بعزل الضوضاء.

يدعم خاصية الشحن اللاسلكي 15W.

يتميز بنظام تشغيل أندرويد 12.

مميزات هاتف سامسونج جلاكسي اس 23

يحتوي هذا الهاتف الجديد من شركة سامسونج على الكثير من المميزات المختلفة :