نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف جلاكسي إس 22 بلس الإصدار الجديد من سامسونج هل ينجح في منافسة الآيفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجحت شركة سامسونج في الآونة الأخيرة في أن تُجاري شركة آبل، حيث أصدرت العديد من الهواتف التي تتقارب إمكاناتها مع الآيفون، بالإضافة إلى أنها جمعت بين دقة الأداء وروعة التصميم، فضلاً عن الأسعار المناسبة، وقد أعلنت الشركة في مؤتمر رسمي لها، عن الإصدار الجديد من هواتفها المحمولة، وهو جلاكسي إس 22 بلس فايف جي، ويعد هذا الهاتف نقلة نوعية في عالم الهواتف المحمولة، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم من خلال موقعنا، تقرير مفصل عن الهاتف بمميزاته وعيوبه، بالإضافة إلى السعر المطروح به في الأسواق فتابعونا.

مواصفات سامسونج جلاكسي إس 22 بلس فايف جي

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس للهواتف المحمولة.

الهاتف له القدرة على الاتصال مع شبكة الواي فاي، بالإضافة إلى البلوتوث.

يدعم الهاتف مكان لشريحتي اتصال نوع نانو المقصوصة.

يصل وزن هاتف سامسونج إلى 196 جرام.

بينما يبلغ حجم الشاشة 6.6 بوصة.

على الصعيد الآخر، تصل كثافة الهاتف إلى 1080 × 2340 بكسل.

إطار الهاتف مصنوع من الألمونيوم بينما الجسم نفسه من البلاستيك القوي.

في الوقت ذاته الشاشة مصنوعة من زجاج الكورنج غوريلا المقاوم للكسر والخدش.

يمتلك الهاتف كاميرا أمامية بدقة 10 ميجا بكسل.

يوجد به كاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بكسل، بالإضافة إلى القدرة على تصوير فيديو.

بالإضافة إلى ذلك يمتلك الهاتف تقنية الإتش دي آر والبانوراما.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 12.

يحتوي الهاتف على معالج ثماني النواة سناب دراجون، حيث أنه صناعة أمريكية صينية مشتركة.

يوجد بالهاتف خاصية البصمة والبوصلة والبارومتر والدوران بالإضافة إلى التسارع.

تصل مساحة الذاكرة الداخلية للهاتف 128 جيجا بايت.

يوجد به كابل لفتحة اليو إس بي، فضلاً عن خاصية إن إف سي.

يتوافر الهاتف بكل من الألوان الآتية:- أسود فانتوم، أبيض، ذهبي وردي، أخضر، جرافيت، أزرق سماوي، بنفسجي.

البطارية غير قابلة للإزالة، بالإضافة إلى أن نوعها ليثيوم أيون.

هاتف سامسونج يدعم خاصية الشحن السريع بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي.

عيوب الهاتف

لايوجد لهاتف سامسونج جلاكسي إس 22 بلس فايف جي، عيوب كثيرة، ولكن يمكن أن نقول أن من عيوبه:-

لايوجد بالهاتف مكان لكارت ذاكرة إضافية.

بالإضافة إلى أن الراديو لايعمل إلا بوجود سماعة الرأس.

سعر الهاتف بالأسواق