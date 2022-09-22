دودج تكشف عن ”الشبح الأسود” من سلسلة المكالمة الأخير”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 01:28 مساءً - أوشكت "دودج" على الانتهاء من كشف النقاب عن جميع سيارات إصدارها الخاص Last Call سواء من طراز دودج تشارجر أو دودج تشالنجر، مع أحدثها "دودج تشالنجر بلاك جوست"، والتي تمثل المتغير السادس من أصل سبعة متغيرات للسيارات العضلية التي تعمل بمحرك V-8.

يعتمد إصدار دودج تشالنجر Black Ghost على طراز SRT Redeye ذي الهيكل العريض ومرحك الـ hellcat الشهير، لكنه يعزز إنتاج V-8 فائق الشحن سعة 6.2 لترًا بمقدار 10 مهور إضافية ليصل إلى إجمالي 807 حصان.

يأتي اسم الإصدار الغريب Black Ghost أو الشبح الأسود من سيارة دودج تشالنجر R / T SE الكلاسيكية القديمة موديل 1970 وبقوة 426 حصان، التي جابت شوارع ديترويت قبل خمسة عقود وقد اكتسبت مكانة أسطورية لظهورها في سباقات Woodward وعدة سباقات محلية أخرى ، وحققت عدة إنجازات، أما بالنسبة للشبح الأسود الجديدة فهي بإصدار محدود لا يتجاوز الـ 300 سيارة وباللون الأسود فقط.

بالإضافة إلى المهور الزائدة في تشالنجر بلاك جوست، هناك بعض الترقيات الخارجية الخاصة التي ترجع في تصميمها إلى Challenger الأصلية على سبيل المقال رسومات من فينيل جلد التمساح على السقف ، مع إضافة خطوط بيضاء متباينة مع لون الطلاء في الجزء الخلفي من السيارة على جوانب صندوق الأمتعة، مع شارات شبيهة بـ تشالنجر الأصلية القديمة على الرفارف وعلامة دودج التجارية المطلية بالكروم على الأنف. تتميز شارة SRT في الشبكة الهوائية بلمسة نهائية مشرقة ، مثلها مثل العجلات مقاس 20 بوصة. يوجد في الداخل شارة Black Ghost مطبوعة على لوحة العدادات ، مع حواف مصنوعة من ألياف الكربون مع تنجيد الكانتارا الموجود على المقاعد، ومساند الأبواب ، وعجلة القيادة لتضفي لمسات من الأناقة والذوق الرفيع على الكابينة الداخلية.