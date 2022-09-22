انت الان تتابع .. Honor pad 8.سعر ومواصفات التابلت المنتظر في كل الأسواق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت شركة هونر بتقديم أحدث أجهزة التابلت الخاص بها باسم Honor pad 8، وتعمل الشركة طوال الوقت للدخول إلي سوق الأجهزة الخاصة بالتابلت داخل الدولة بعد سنوات كثيرة من الانقطاع المستمر.

سعر ومواصفات تابلت Honor pad 8

وحسب ما اعلنه أحد المواقع التقنية أنه التابلت يتميز Honor pad 8 بشاشة قياس 12 بوصة 2K وسطوع 350 شمعة، ويعمل على توفير نسبة شاشة لجسم تصل لـ 87%، والصوت يكون بنظام مكبرات صوت وتم ضبطه من خلال تقنية DTS: X Ultrasound وخوارزمية Histen الصوتية المطورة بنفسها للعلامة التجارية.

ويوجد في التابلت وحدة كاميرا بيضاوية في الخلف، ويحتوي على مستشعر كاميرا بدقة 5 ميجا بيكسل بدون فلاش، ويوجد فيه كاميرا أمامية ودقتها 5 ميجا بكسل لالتقاط الكثير من الصور السيلفي ومكالمات الفيديو، ومعالج إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 680 ودقته تصنيع 6 نانو متر ومعالج رسومات Adreno 610 GPU، ويبدأ في دولة الهند بسعر قدره 19999 روبية أي حوالي 4800 جنيه مصري 128 جيجا بايت.