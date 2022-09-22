نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الأردن الرياضية HD علي النايل سات وعرب سات وهوت بيرد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الأردن الرياضية HD، تعتبر قناة الأردن الرياضية Jordan sport HD واحدة من أهم واكبر القنوات الرياضية في المملكة الأردنية الهاشمية والشرق الأوسط، وقد اكتسبت القناة هذه الشهرة الواسعة لامتلاكها حق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الأردني للمحترفين لكرة القدم، بالإضافة إلي جميع مباريات المنتخب الأردني في جميع البطولات، وذالك عن طريق بثها علي تردد قناة الأردن الرياضية HD علي النايل سات وعرب سات وهوت بيرد.

تردد قناة الأردن الرياضية HD

قناة الأردن الرياضية هي احدي القنوات التي تملكها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، والتي تخصصت منذ تأسيسها في مجال الرياضة بشكل عام، فهي لا تعرض مباريات كرة القدم فقط بال تقوم بعرض جميع مباريات دوري كومهو الممتاز لكرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد، بالإضافة إلي الرياضات الأخري مثل بطولة الحسن المفتوحة للتايكوندو ورالي الأردن الدولي لسباق السيارات والعديد من البطلات الرياضية والألعاب الأولمبية الأخري.

قناة الأردن الرياضية HD تحرص دائما علي إمتاع المشاهدين عن طريق تقديم أفضل الكثير من المنوعات الرياضية لإرضاء جميع الأرواق، وذالك مما اكسبها شهرة واسعة وجعلها القناة الرياضية رقم واحد في الأردن ومن اشهر القنوات في العالم العربي، ومن اجل تسهيل الوصول لمشاهديها قامت أدارة القناة بإطلاق موقع قناة الأردن الرياضية علي شبكة الأنترنت، حتي يستطيع المشاهدون متابعة المباريات أو البرامج المفضلة في أي وقت أو أي مكان في العالم.

برامج قناة الأردن الرياضية

قناة الأردن الرياضية Jordan sport HD تقدم لمشاهديها العديد من البرامج الرياضية التي تتناول جميع أخبار الرياضة المحلية والعالمية، بالإضافة إلي لقاءات بنجوم كرة القدم الأردنية والعربية، كما تقد تحليل شامل للمباريات والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين وذالك لجميع الأحداث الرياضية.

كما أطلقت القناة حساب رسمي لها علي اشهر منصات التواصل الاجتماعي ومنها الفيسبوك ويوتيوب وتويتر وانستجرام، حتي يتثنى لجميع متابعيها متابعة أخبار جميع الأحداث الرياضية في أي وقت وبشكل حصري، وذالك مما جعلها تكتسب شهرة واسعة بين نظرائها من القنوات الرياضية الأخري، ومن بين البرامج التي تقدمها قناة الأردن الرياضية Jordan sport HD.

برنامج المجلة الرياضية.

برنامج أون لاين.

برنامج صباح الرياضة.

برنامج ميادين رياضية.

برنامج نوادينا.

برنامج نجم الأسبوع.

برنامج صدى الجماهير.

برنامج الحصاد الرياضي.

تردد قناة الأردن الرياضية علي نايل سات

القمر نايل سات التردد 10930 (H) SD 11958 (H) SD 12398 (V) HD FEC/SR 27500 – 5/6

تردد قناة الأردن الرياضية علي عرب سات

القمر عرب سات ( بدر 4 ) التردد 12054 الاستقطاب رأسي الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6

تردد قناة الأردن الرياضية علي هوت بيرد