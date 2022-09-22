نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي من الهاتف مباشرة إلى حسابك بأسرع طريقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي موبايل (PUBG MOBIL) بجميع الطرق المضمونة، تعتبر لعبة ببجي من الألعاب الإلكترونية المشهورة عالميا والذي تعتمد على المنافسة في القتال والفوز النهائي لمن يستطيع قتل جميع المنافسين على الساحة، يرغب كل من يلعب هذه اللعبة في الاستمرار وتخطي كل مستويات اللعبة والفوز الذي يتوقف على مقدار الأدوات والأسلحة التي يمتلكها اللاعب، والذي يمكن الحصول عليها من خلال شحن شدات ببجي، وتساعد أيضا في الحصول على الثيمات والبدلات المميزة والهدايا التي لا تمنحها اللعبة إلا لمن يستطيع الحصول على شدات ببجي، نقدم لكم أفضل طرق لشحن شدات ببجي.

طريقة شحن شدات (PUBG MOBILE) من جوجل بلاي :

يتطلب من اللاعب القيام بعدة خطوات كالتالي:

قم بتشغيل لعبة ببجي على هاتفك.

الخطوة الثانية فتح الإعدادات الموجودة في القائمة الرئيسية باللعبة.

ثم تقوم بالبحث عن كلمة شدات.

بعد ذلك تقوم بتحديد طريقة الدفع المناسبة لشراء الشدات.

قم بفتح اللعبة مرة أخرى والتأكد من وصول الشدات لحسابك.

شحن شدات ببجي:

أولا تشغيل (PUBGE Mobile) على هاتفك.

قم بإتمام مهام الموقع مثل مشاهدة الإعلانات أوتنزيل برامج أو الإجابة على أسئلة، على كل مهمة تؤديها سوف تربح نقاط.

تحويل النقاط التي ربحتها إلى شدات للعبة.

الموقع الرسمي لشحن شدات لعبة ببجي:

شحن شدات ببجي بشكل سريع دون تجميع نقاط من خلال الموقع الرسمي (midasbuy)، هو موقع شحن مخصص لشحن أسافين في لعبة ببجي، حيث يقدم خدمات وهدايا وامتيازات للعبة مقابل مبلغ نقدي، ويعتبر من مواقع الشحن المتميزة جدا والموثوقة، الشحن يكون من خلال تسجيل الدخول على الموقع، وإدخال رقم معرف للاعب الخاص بالحساب على اللعبة، ثم اختر الدولة التي تقيم فيها، ثم تحديد طريقة الدفع التي تريد، ثم تحديد عدد الشدات الذي ترغب بشرائه وسيكون سعر الشدات في الأسفل، ثم املأ باقي المعلومات المطلوبة لتمام عملية الدفع، وسيقوم الموقع بإرسال الشدات في غصون دقائق.

أسعار شحن الشدات بالريال السعودي: