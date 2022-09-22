نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سهل وبسيط طريقة لشحن شدات ببجي الموسم الجديد 2022 بالخطوات في المقال التالي
عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي الموسم الجديد يتطلب من المستخدم القيام ببعض الخطوات الهامة التي لابد من تنفيذها بحرص، كذلك من الجيد جدًا الشحن باستخدام الأيدي وذلك لأنه يقدم الشدات للموسم الجديد خلال وقت قصير جدًا، لهذا يفضل التعامل مع الموقع الرسمي الذي يعتمد على رقم الأيدي الذي يمتلكه اللاعب والذي يستخدمه في اللعبة فهذا يعتبر أحسن بكثير من المواقع مجهولة المصدر التي تسحب الأموال والبيانات الخاصة باللاعب ولا تعطيه الشدات التي سوف يستبدلها بأسلحة وملابس وأدوات سوف تستعمل أثناء اللعب.
شحن شدات ببجي الموسم الجديد
لعبة ببجي تم وضعها في المرتبة الأولى من حيث الاستخدام، فلقد تخطت كل الألعاب الإلكترونية وتفوقت عليها بسبب المميزات والتحديثات والإضافات التي منحتها الكثير من الإثارة وجعلت نسبة الإقبال عليها ترتفع بشكل غير متوقع ،فمحتوى اللعبة قائم على الحروب والقتال والهجوم على العدو والتطلع إلى تحقيق النصر وهذا ما يحمس اللاعبون ويجعلهم يلعبون أقوى وأقوى، ولكي يصبحوا قادرين على اللعب بشكل جيد عليهم بشحن الشدات قبل نفاذها لأنها سوف تزيد من وقت وقوة اللعب كما أنها ستساعدهم على الوصول لأعلى مراحل اللعب وبالتالي الفوز بالجولات والانتقال إلى مواسم ومراحل جديدة.
خطوات شحن شدات ببجي PUBG Mobile بالأيدي
تتوافر مجموعة من المواقع التي تعمل في مجال شحن شدات ببجي ولكن الكثير من اللاعبين يفضلون الشحن باستخدام الموقع الرسمي حفاظًا على أموالهم وحماية للبيانات الخاصة بهم، ولشحن الشدات يفضل عمل الآتي:
- زيارة موقع midasbuy وهو الموقع الرسمي للعبة ببجي.
- يمتلك اللاعب رقم يسمى برقم الأيدي يجب عليه كتابته في المكان المحدد له.
- سيجد بعدها اللاعب كم من عروض الشحن عليه باختيار واحد منها وفقًا لإمكانياته المادية.
- يحتاج اللاعب بعد ذلك لدفع المال مقابل الشحن لهذا عليه بالدفع بالطريقة التي يراها مناسبة له.
- لتأكيد شحن الشدات من الموقع الرسمي يجب على اللاعب الانتقال إلى زر “شراء” والنقر عليه.
- بعد مدة قصيرة جدًا سوف تصل الشدات للاعب.
- في هذه الحالة يمكنه فتح اللعبة والبحث داخل حساب الشدات عن الشدات الجديدة التي قام بشحنها للتأكد من وصول الشدات له، حتى يستكمل اللعب في الموسم الجديد.
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