نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرع طرقية لتحميل لعبة e football على الموبايل وطرق لفتح لعب الجماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة e football من أهم الألعاب التي كثر استعمالها خلال الفترة الحالية وهذا بسبب الشهرة التي حظيت بها خاصةً بين مشجعي ومحبي لعبة كرة القدم، كان الظهور الأول لهذه اللعبة عام 1998 وذلك عقب قيام الشركة ببرمجتها لاستخدامها من خلال الـ Play Station الخاص بالألعاب الإلكترونية، لقد استطاعت اللعبة أن تحقق نجاحًا كبيرًا الأمر الذي جعل شركة Konami تقوم بتحديث وتجديد اللعبة وتوفير الإصدارات الجديدة لها، فضلًا عن تحديث النسخة المحمولة والتي تم طرحها عام 2014 بالتحديث الجديد الذي يتماشى مع أنظمة التشغيل لكل الهواتف الحديثة.

طرق تحميل لعبة e football

تعد لعبة e football من الألعاب الشيقة والمميزة لهذا يرغب عدد كبير من الأشخاص في تحميلها، حيث يمكن تنزيلها بواسطة الموقع الرسمي من خلال الآتي:

فتح تطبيق متجر جوجل بلاي من على هاتف أندرويد، أو آب ستور من على هاتف آيفون.

التوجه إلى الأعلى ناحية شريط البحث لتسجيل اسم اللعبة فيه ثم عمل بحث عنها بهذا الاسم e football 2022.

بمجرد تسجيل الاسم سوف تخرج اللعبة أمام المستخدم هنا يتوجب عليه النقر على كلمة “تنزيل”.

يتم تنزيل اللعبة على الفور على الموبايل.

لاستعمال اللعبة يجب فتحها والتسجيل فيها ومن ثم تحديد الفريق وبدأ اللعب على الفور.

طرق فتح طرق اللعب الجماعي في لعبة e football

اللعب الجماعي عبارة عن القوة التي يتمتع بها فريق اللعب والتي تتمثل في طريقة تشكيل الفريق، وكذلك المدير المسؤول عنه، فكلما زادت روح الجماعة داخل الفريق كلما كان تكوين الفريق أفضل بكثير ،كذلك لو كان مقياس اللعب الجماعي بين اللاعبين يتراوح ما بين 90: 100 فهذا يدل على وجود قدر كبير من التعاون وبالتالي سوف يلعب الفريق بشكل أفضل وسيحقق الفوز بكل سهولة في جميع المباريات التي يشاركون فيها سواء كانت هذه المباريات تنافسية أو عادية.

طرق تعزيز طاقة اللاعبين في لعبة e football

لقد قامت شركة KONAMI بطرح الإصدار الجديد للعبة وهو e football PES Mobile 2022 من الممتع في هذا الإصدار أنه لا يشبه أبدًا الإصدار القديم، فلقد أتاحت الشركة في الإصدار الجديد خاصية خلط اللاعبين لاستغلال الميزات المتاحة فيه بالإضافة إلى تطوير طريقة اللعب الجماعي.