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عمر شويل - جدة خطوات تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 التحديث الجديد 2023 على جميع الأجهزة، تلك اللعبة التي أصبحت في معظم الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب، نوضح إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني أبسط طرق تحميل لعبة grand theft auto على أجهزة الأندرويد والايفون والكمبيوتر.

خطوات تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 التحديث الجديد 2023

تدور أحداث لعبة جراند ثفت أوتو 5 حول ثلاث أشخاص مجرمين يحبون السرقة وبالخصوص سرقة البنوك وسرقة السيارات أيضا، حيث يتم دخولهم في مشاجرات مثيرة جدا للغاية مع الشرطة لتقوم الشرطة بالبحث عنهم بجانب انه تم تحديث اللعبة في أشكال السيارات والأسلحة والتأثيرات الصوتية وصور الأشخاص كأنها حقيقية، وان لعبة جراند ثفت أوتو 5 تتميز عن غيرها من الألعاب الإلكترونية لأنها لا تحتاج إلى أشغال مساحة كبيرة من ذاكرة الجهاز ويمكن تشغيلها علي جهاز الاندرويد والكمبيوتر الايفون، عن طريق الدخول على رابط GRAND THEFT AUTO.

طريقة تحميل لعبة جراند ثيفت اوتو 5 للاندرويد

يرغب الكثير من الأشخاص في تحميل وتنزيل لعبة جراند ثفت أوتو 5 علي جهاز الموبايل وذلك من اتباع الخطوات الأتية:



الذهاب إلى متجر جوجل بلاي الإلكتروني للقيام بالبحث علي لعبة جراند ثفت أوتو 5 وذلك من خلال كتابة الاسم ثم الضغط علي بحث.

وذلك من خلال كتابة الاسم ثم الضغط علي بحث. ليتم تحميل اللعبة وتثبيتها علي هاتفك.

ثم بعدها يتم تشغيل وفتح اللعبة.

متطلبات تشغيل لعبة 5 GTA للكمبيوتر

لكي يتم التشغيل علي الجهاز يكون نظام الجهاز يلزم أن يكون أصدار كالتالي:



الهارد 65 جيجا بايت.

الذاكرة العشوائية 4 جيجا بايت.

نظام التشغيل يجب أن يدعم ويندوز 7,8 , 10.

تحميل لعبة GTA 5 للكمبيوتر بحجم صغير جدا

القيام باتصال جهاز الكمبيوتر بشبكة الأنترنت.

علينا فتح صفحة المتصفح لجوجل بحث علي جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ليتوجب البحث عن لعبة جراند ثفت أوتو 5 بمتجر جوجل. سوف يتم ظهور الصفحة الخاصة باللعبة من خلال الرابط الخاص من ميديا فاير مجانا. الضغط علي خيار التثبيت بشرط أن يتوفر مساحه خالية علي جهاز الكمبيوتر الخاص بك ليتم تحميل وتثبيت اللعبة. بعد تحميل اللعبة مباشرا نقوم بربطها بالحساب الشخصي للفيس بوك لكي يتم الاستمتاع بالعب.

كيفية تحميل لعبة grand theft auto 5 للايفون

أولا يتم الدخول علي تطبيق Apple store.

نقوم بكتابة اسم اللعبة جراند ثفت أوتو 5.

القيام بالنقر علي كلمة بحث ثم الضغط علي تحميل اللعبة.

ليتم تحميل اللعبة وتثبيتها علي الايفون الخاص بك.

وصلنا معكم لختام شرح خطوات تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 التحديث الجديد 2023.